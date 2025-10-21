शिर्डी:अहमदाबाद येथील प्रसिद्ध कार्डिएक सर्जन डॉ. प्रियंकर सिन्हा यांनी आगळ्यावेगळ्या पध्दतीने आपली सेवा साईंच्या चरणी रुजू केली. साईसंस्थानच्या रुग्णालयात येऊन त्यांनी सात गरजू रुग्णांवर मिट्रल व्हॉल्व रिपेअर शस्त्रक्रिया मोफत केल्या. हृदयाच्या नादुरुस्त व्हॉल्वमुळे त्रस्त असलेल्या या सात गरजू रुग्णांना या शस्त्रक्रियेमुळे दिवाळीची अनोखी भेट मिळाली. डॉ. सिन्हा यांची अनोखी साईभक्ती साईसंस्थान वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.हृदयाचा मिट्रल व्हॉल्व पूर्णपणे बदलण्याऐवजी आहे तोच नैसर्गिक व्हॉल्व दुरुस्त करण्याचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून डॉ. सिन्हा यांनी या शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्या. आता या रुग्णांना त्यांचा स्वतःचा व्हॉल्व दुरुस्त करून मिळाला. यापुढे त्यांना आयुष्यभर औषधांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. या आजारापासून त्यांची कायमची सुटका झाली. साईसंस्थान रुग्णालयातील कार्डियाक सर्जन डॉ. महेश मिस्त्री आणि डॉ. श्रेयश पोतदार यांनी त्यांना या शस्त्रक्रिया करताना सहकार्य केले..भूलतज्ज्ञ म्हणून डॉ. संतोष मराठे आणि डॉ. विजय कर्डिले यांनी, तर परफ्युजनिस्ट म्हणून नदीम अहमद व शुभम पाचपिंड यांनी काम पाहिले. या रुग्णांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले. महानगरातील रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या या महागड्या शस्त्रक्रिया येथे मोफत झाल्या..मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, वैद्यकीय संचालक डॉ. शैलेश ओक, उपवैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे आदींनी डॉ. सिन्हा यांच्या वैद्यकीय सेवेबाबत त्यांची कृतज्ञता व्यक्त केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.ट्रल व्हॉल्व रिपेअर शस्त्रक्रियेसाठी एका रुग्णाला प्रत्येकी किमान पाच लाख रुपये खर्च आला असता. महानगरातील रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या या शस्त्रक्रिया त्यांनी येथे येऊन मोफत केल्या. या सातही रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या चेहऱ्यावर आज आनंद दिसत होता.- गोरक्षनाथ गाडीलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साईसंस्थान .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.