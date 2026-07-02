अहिल्यानगर

Humanity Story: माणुसकीचा हृदयस्पर्शी आविष्कार! दशक्रिया विधीत ग्रामस्थांनी उभारला ₹२.२० लाखांचा मदतनिधी; कर्त्या मुलाच्या निधनानंतर गाव धावले

Heartwarming story of village unity after tragic death: सेवाभावी गणेश मल्लाव यांच्या अकाली निधनानंतर हिंगणी दुमाला गाव एकदिलाने उभे; दशक्रिया विधीतच दोन लाख वीस हजारांचा मदतनिधी उभारून वृद्ध आई-वडिलांना दिला जगण्याचा आधार
Compassion in Action: Hingani Dumala Villagers Support Family After Tragic Loss

Compassion in Action: Hingani Dumala Villagers Support Family After Tragic Loss

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सकाळ वृत्तसेवा
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-रावसाहेब चक्रे

देवदैठण : हिंगणी दुमाला (ता. श्रीगोंदा) येथील विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झालेल्या सेवाभावी तरुण गणेश लक्ष्मण मल्लाव यांच्या दशक्रिया विधीप्रसंगी ग्रामस्थांनी एकजुटीचे आणि माणुसकीचे दर्शन घडवले. त्यांच्या कुटुंबासाठी तब्बल दोन लाख २० हजार रुपयांचा मदतनिधी उभारला. संकटाच्या क्षणी संपूर्ण गाव एका कुटुंबाप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने हा प्रसंग अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारा ठरला.

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