Humanity Story: माणुसकीचा हृदयस्पर्शी आविष्कार! दशक्रिया विधीत ग्रामस्थांनी उभारला ₹२.२० लाखांचा मदतनिधी; कर्त्या मुलाच्या निधनानंतर गाव धावले

-रावसाहेब चक्रे देवदैठण : हिंगणी दुमाला (ता. श्रीगोंदा) येथील विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झालेल्या सेवाभावी तरुण गणेश लक्ष्मण मल्लाव यांच्या दशक्रिया विधीप्रसंगी ग्रामस्थांनी एकजुटीचे आणि माणुसकीचे दर्शन घडवले. त्यांच्या कुटुंबासाठी तब्बल दोन लाख २० हजार रुपयांचा मदतनिधी उभारला. संकटाच्या क्षणी संपूर्ण गाव एका कुटुंबाप्रमाणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने हा प्रसंग अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारा ठरला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...शुक्रवारी (ता.२६) पार पडलेल्या दशक्रिया विधीनिमित्त माधवबाबा इंगवले महाराज यांचे प्रवचन झाले. जीवनाचे तत्त्वज्ञान, माणुसकी आणि संकटात एकमेकांना आधार देण्याचा संदेश देताना त्यांनी गणेश यांच्या सेवाभावी जीवनाचा उल्लेख केला. त्यानंतर वातावरण अधिकच गहिवरून गेले. हाताला आलेला कर्तृत्ववान मुलगा गेला; आता वृद्ध आई-वडिलांचे काय? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात घर करून गेला..गणेश यांचे वडील लक्ष्मण मल्लाव यांनी आयुष्यभर दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करून संसार उभा केला. स्वतःची अल्पशेती असली, तरी वर्षातील सुमारे सहा महिने जमीन पाण्याखाली राहत असल्याने उर्वरित काळात दोन पिके आणि जनावरांच्या आधारावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. घरातील कर्ता आणि आई-वडिलांचा आधार असलेला गणेश अचानक गेल्याने कुटुंबावर मोठे आर्थिक व मानसिक संकट कोसळले. आता उदरनिर्वाहासाठी जनावरे विकण्याची वेळ आली. आई यशोदा मधुमेहाने त्रस्त असल्याने कुटुंबाची अवस्था अधिकच दयनीय झाली..दशक्रिया विधीदरम्यान गणेश यांच्या कुटुंबाला मदतीची गरज असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली. त्यानंतर गावातील माजी सरपंच गणेश भोसले, दादाभाऊ मल्हारी वाखारे, सागर शिंदे, नीलेश अवचिते, सोमनाथ वाखारे, तसेच युवा मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेत मदतीचे आवाहन केले. या आवाहनाला ग्रामस्थ, नातेवाईक आणि उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत काही वेळातच दोन लाख वीस हजार रुपयांचा मदतनिधी जमा केला..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गावच कुटुंबही मदत केवळ आर्थिक नाही, तर दुःखाने खचलेल्या वृद्ध आई-वडिलांना दिलेला जगण्याचा आधार आहे. गाव म्हणजे केवळ घरांचा किंवा एका समाजाचा समूह नसतो. संकटात धावून येणारे एक कुटुंब असते, हे हिंगणी दुमालातील ग्रामस्थांनी कृतीतून सिद्ध करून दाखवले. गणेश यांचे आयुष्य अल्प ठरले, पण त्यांनी जपलेली माणुसकी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी उभा राहिलेला गावाचा आधार हीच त्यांच्या सेवाभावी जीवनाला वाहिलेली खरी श्रद्धांजली ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.