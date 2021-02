नेवाशाच्या रस्त्यांसाठी आणले शंभर कोटी, मंत्री गडाखांनी वापरली पॉवर

नेवासे : जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, तालुक्‍यातील महत्त्वाच्या सर्व रस्त्यांसाठी तब्बल शंभर कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील रस्त्यांना "अच्छे दिन' येणार आहेत. तालुक्‍याला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था होती. विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा चांगलाच गाजला. रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या साडेसातीतून सुटका करण्यासाठी नागरिकांनी गडाख यांना साकडे घातले होते. त्यावेळीच हा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावण्याचे वचन गडाख यांनी दिले होते. नंतर कोरोनाचे संकट आल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. लॉकडाऊन शिथील होताच, मंत्री गडाख यांनी तालुक्‍यातील सर्व महत्त्वाच्या रस्ताकामांचा आराखडा बनविण्याचे आदेश देत त्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळविली. निधी मिळविण्यासाठी त्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. हेही वाचा - नवल वाटेल पण हे खरंय अखेर मंत्री गडाखांच्या पाठपुराव्यास यश आले. तालुक्‍यातील सर्व महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी तब्बल शंभर कोटींचा निधी मिळाला आहे. येत्या काही दिवसांतच रस्त्यांच्या कामास सुरवात होणार असून, तालुक्‍यात समाधानाचे वातावरण आहे. या रस्त्यांची कामे होणार

पाचेगाव फाटा ते कुकाणे, सोनई-घोडेगाव, खडका फाटा-तुळजाईवाडी, सलाबतपूर-शिरसगाव ते गोपाळपूर-खामगाव, तामसवाडी-धनगरवाडी-खुपटी, मोरेचिंचोरे-सोनई, वडाळा बहिरोबा-रांजणगाव कॅनॉल ते कारेगाव, कारेगाव-सौंदाळे, सोनई अर्बन बॅंक ते विवेकानंद चौक, कुकाणे ते दहिगाव रस्ता (तालुका हद्द), जळके बुद्रुक ते गोगलगाव, नेवासे-हंडीनिमगाव ते भानसहिवरा, भानसहिवरे-रांजणगावदेवी, रांजणगावदेवी ते घोडेगाव-कुकाणे, करजगाव-देवखिळे वस्ती, माका-पाचुंदा, लोहगाव, शिंगवे तुकाई, लोहरवाडी, चांदे राज्यमार्ग 66 रस्ता सुधारणा, चांदे ते रस्तापूर, सोनई-शनिशिंगणापूर. तालुक्यात घरपोच गॅस वितारणसाठी रस्त्याची मोठी समस्या भेडसावत होती. तालुक्यातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांसाठी शंभर कोटीचा निधी मिळाल्याने समाधान वाटले. लवकरच काम सुरू व्हावे.

- डॉ. लक्ष्मण इंगळे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया गॅस डिस्ट्रोब्यूशन असोसिएशन, नेवासे "तालुकातर्गत गावोगावी जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांची समस्या गेल्या काहिवर्षांपासून भेडसावत होती. ही समस्या मंत्री शंकरराव गडाखांमुळे दूर होणार असल्याने संपूर्ण तालुक्यात समाधान व्यक्त होत आहे.

-दिनकर गर्जे, अध्यक्ष, सरपंच संघटना, नेवासे तालुका कुकाणे ते श्रीरामपूर रस्त्यासह तालुक्‍यांतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे प्रवाशांसह वाहनचालकांना मोठा त्रास होत होता. वाहनांचेही मोठे नुकसान होत होते. मंत्री गडाख यांच्यामुळे रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लागल्याने मोठी समस्या मिटणार आहे.

- युनूस नालबंद, अध्यक्ष, वाहन चालक-मालक संघटना, कुकाणे

