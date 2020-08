संगमनेर कोठडीतील २२ पॉझिटिव्ह कैद्यांचे अन्नत्याग आंदोलन...हे आहे कारण

संगमनेर : शहरातील कारागृहातून राहुरीला हलविलेल्या दोन कैद्यांचा अहवाल कोरोनाबाधित आला. त्यामुळे प्रशासनाने तीन कोठड्यांमधील 46 कैद्यांची 29 जुलै रोजी रॅपीड अँटीजेन चाचणी केली. त्यात तब्बल 22 कैदी कोरोनाबाधीत आढळले. या बाधित कैद्यावर संगमनेर कारागृहातच उपचार सुरू होते. मात्र, आपणास रुग्णालयात दाखल करावे या मागणीसाठी कैद्यांनी रविवार दुपारपासून सुरु केलेले अन्नत्याग आंदोलन अद्यापही सुरु आहे. या कैद्यांना तेंव्हापासून वेगळ्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते. घुलेवाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय पथक त्यांच्यावर नियमित उपचारही करीत होते. मात्र त्यातील काहींनी रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी दोन दिवसांपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले. हेही वाचा - संगमनेरात घरात शिरले पुराचे पाणी, लोक पळाले छतावर या कैद्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न यशस्वी न झाल्याने त्यांना राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील तात्पुरत्या कोविड सेंटरमध्ये पाठवण्याचे ठरले होते. रविवारी ( ता. 02 ) च्या रात्री रुग्णवाहिकेसह मोठा बंदोबस्तही संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला. मात्र पॉझिटिव्ह आलेल्या बंदीवानांमधील काहीजण गंभीर गुन्ह्यातील सराईत गुन्हेगार असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण झाला. राहुरी कृषी विद्यापीठातील कोविड सेंटरसह राहुरी पोलिसांनीही त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नाकारल्याने, त्यांना राहुरीला पाठविण्याचा निर्णय स्थगित करावा लागला. या कैद्यांची जबाबदारी कोणी घ्यावी यावर घोडे अडल्याने, अहवाल प्राप्त झाल्यापासून पाच दिवस उलटूनही हे सर्व बंदीवान अद्यापही कारागृहातच आहेत. या 22 पैकी दोघांचा जामीन मंजूर झाल्याने त्यांना तात्काळ मुक्त करुन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर उर्वरीत वीस जणांवर कारागृहातच उपचार सुरु आहेत. त्यांचा विलगीकरणाचा कालावधीही जवळपास संपल्याने, त्यांना अन्यत्र हलवण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The hunger strike of 22 positive prisoners in Sangamnera