Belapur Parli Railway: उपोषणाचा दहावा दिवस! उपोषणकर्त्यांना जिल्हा रुग्णालयात हलविले; कुकाण्यात बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी उपोषण

कुकाणे: बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथे सुरू असलेल्या उपोषणाचा दहावा दिवस असून, उपोषणकर्त्यांना अशक्तपणा व चक्कर येत असल्याने त्यांना वैद्यकीय तपासणीकरिता नगर येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी बेलापूर-परळी रेल्वे कृती समितीतर्फे रितेश विजयकुमार भंडारी, रज्जाक निजामशा इनामदार व सुरेश वसंतराव नरवणे यांनी सोमवारपासून (ता.९) कुकाणा येथे ग्रामपंचायत स्टेजवर उपोषण सुरू केले आहे. .मंगळवारी (ता.१७) हा उपोषणाचा नववा दिवस होता. उपोषणकर्त्यांनी त्यांना अशक्तणा व चक्कर येत असल्याचे वैद्यकीय विभागाला कळविल्याने कुकाणा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी कैलास कानडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक डिंबर व त्यांचे पथकाने उपोषण स्थळी जाऊन उपोषणकर्त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. बुधवारी पोषणाचा १० वा दिवस असल्याने खबरदारी म्हणून पुढील वैद्यकीय तपासण्यासाठी उपोषणकर्त्यांना नगर येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती डॉ. डिंबर यांनी दिली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले 'प्रेमाच्या बेडीत'; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.उपोषण सुरूच राहणारअशक्तपणा व चक्कर येत असल्याने तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात जात असलो, तरी आमचे उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे उपोषणकर्ते रज्जाक इनामदार व रितेश भंडारी यांनी स्पष्ट केले.