अहिल्यानगर

Belapur Parli Railway: उपोषणाचा दहावा दिवस! उपोषणकर्त्यांना जिल्हा रुग्णालयात हलविले; कुकाण्यात बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी उपोषण

Railway infrastructure protest in Ahmednagar District: उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली; जिल्हा रुग्णालयात हलविले
Protesters demanding the Belapur–Parli railway line shifted to district hospital on the 10th day of hunger strike in Kukana.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुकाणे: बेलापूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी नेवासा तालुक्यातील कुकाणा येथे सुरू असलेल्या उपोषणाचा दहावा दिवस असून, उपोषणकर्त्यांना अशक्तपणा व चक्कर येत असल्याने त्यांना वैद्यकीय तपासणीकरिता नगर येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले.

Ahmednagar
railway
Project
district
Protest
Infrastructure
Indian Railways expansion

