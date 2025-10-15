Pathardi Accident:'निवडुंगेतील अपघातात सासरा-सुनेचा मृत्यू'; पाथर्डी तालुक्यातील घटना, जखमी बालिकांना नगरला हलविले

पाथर्डी: तालुक्यातील निवडुंगे शिवारात झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोन लहान मुली गंभीर जखमी झाल्या. आज पहाटे झालेल्या या अपघातात आसाराम लक्ष्मण निकाळजे (वय ७०) व त्यांची सून किरण बाळासाहेब निकाळजे (वय ३८, दोघेही रा. ठाकूर पिंपळगाव, ता. शेवगाव) या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर स्वानंदा बाळासाहेब निकाळजे (वय १२) व स्नेहल बाळासाहेब निकाळजे (वय ६) या दोघीजणी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. या अपघातात बाळासाहेब निकाळजे हे किरकोळ जखमी झाले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पुण्याला वैद्यकीय तपासणीसाठी हे सर्व जण जात असताना अज्ञात वाहनाने त्यांच्या वाहनाला धडक दिली. दोन्हीही गंभीर जखमी मुलींना पुढील उपचारासाठी अहिल्यानगरला हलवण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातात बाळासाहेब आसाराम निकाळजे जखमी झाले होते..त्यांच्या एका पायावर शस्त्रक्रिया करून लोखंडी रॉड बसवण्यात आला होता. पुन्हा तपासणी करण्यासाठी हे कुटुंब पुणे येथे आपल्या कारमधून जात असताना निवडुंगे गावाच्या पुढे एक किलोमीटर अंतरावर समोरून आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्यांच्या कारला जोराची धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतात जाऊन पडली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अपघातानंतर तिसगाव येथील १०८ रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलवले. या प्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सुखदेव धोत्रे पुढील तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.