त्याला बायकोसोबत पाहताच नवऱ्याने उचललं हे पाऊल

श्रीगोंदे : (अहमदनगर) तालुक्‍यातील म्हातारपिंप्री येथे नाजूक संबंधातून कुऱ्हाडीने वार करून एकाचा खून करण्यात आला. विशेष म्हणजे, खुनानंतर आरोपी स्वत:हून श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात हजर झाला. नरेंद्र सयाजी वाबळे (वय 50), असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आज सायंकाळी एक जण पोलिस ठाण्यात आला. "मी खून केला,' असे सांगू लागला. मात्र, त्याच्यावर लगेच विश्वास कसा ठेवणार? त्यामुळे पोलिस त्याची कसून चौकशी करू लागले. हेही वाचा - श्रीगोंद्याच्या राजकारणात आणखी एक भैया खून करून मृतास उसाच्या शेतात टाकल्याचे आरोपी सांगत असला, तरी पोलिसांना खरे काय ते समजत नव्हते. पोलिस निरीक्षक दौलत जाधव, सहायक पोलिस निरीक्षक सतीश गावीत यांनी वाहनातून नेऊन त्याला घटनास्थळ दाखवायला सांगितले असता तो तयार होईना. शेवटी पोलिसांनी त्याला वाहनात बसवून तो सांगत असलेल्या ठिकाणी नेले. त्या वेळी उसाच्या शेतात एक जण रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे आढळून आले. पोलिस निरीक्षक जाधव म्हणाले, की आरोपी स्वत:हून पोलिस ठाण्यात हजर झाला. आरोपीने सांगितल्यानुसार, त्याच्या पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याने वाबळे यांचा खून केल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. या बाबत गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The husband took this step after seeing him with his wife