Ahilyanagar Crime: अवैध दारू विक्रीवर कारवाई; साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, राजूर पोलिसांची कारवाई!

Police Raid on illegal liquor Traders: राजूर पोलिसांची धडक कारवाई: अवैध दारू विक्रीवर मोठा आघात
Major Raid in Rajur: Police Seize Illicit Liquor Stock

अकोले : अवैध देशी दारूसह सुमारे साडेपाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल राजूर पोलिसांनी हस्तगत केला. राजूर येथे खडकी रस्त्यावर शुक्रवारी (दि. २६) रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

