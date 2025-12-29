Ahilyanagar Crime: अवैध दारू विक्रीवर कारवाई; साडेपाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त, राजूर पोलिसांची कारवाई!

अकोले : अवैध देशी दारूसह सुमारे साडेपाच लाख रुपयांचा मुद्देमाल राजूर पोलिसांनी हस्तगत केला. राजूर येथे खडकी रस्त्यावर शुक्रवारी (दि. २६) रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...एक सफेद रंगाची विना नंबरची डस्टर गाडी राजूर हद्दीत अवैधरित्या दारूची वाहतूक करत असल्याची गोपनीय माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर पवार यांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे स्वत: पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा रचला. काही वेळात ही भरधाव गाडी खडकी रोडकडे जात असताना दिसली. .सदर गाडीचा संशय आल्याने गाडी थांबवून गाडीची पाहणी केली असता त्यात देशी दारूचे ११ बॉक्स मिळून आले. वाहनचालक सुनील भाऊसाहेब तोरमल (वय २८, रा. अंबड, ता. अकोले) याच्याकडे विचारणा केली असता सदरचे वाहन हे वैभव नवले (रा. इंदोरी, ता. अकोले) याचे असून त्याच्या सांगण्यावरून मी संगमनेर येथील बबलू शेठ गुडेप याच्या दुकानातुन सदर माल गाडीत आणून मी खडकी येथे देणार होतो, असे सागितले. त्यानुसार, पोलिसांनी सुनील भाऊसाहेब तोरमल, वैभव नवले व बबलू शेठ गुडेप या तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.या कारवाईमध्ये पोलिसांनी ४२ हजार ३६० रुपयांची देशी दारू व ५ लाख रुपये किमतीची कार असा एकूण ५ लाख ४२ हजार ३६० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. पुढील तपास पोलिस करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.