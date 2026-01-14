Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

संगमनेर: तालुक्यातील पिंपरणे परिसरातील प्रवरा नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर तालुका पोलिसांनी निर्णायक कारवाई करत तब्बल ६० लाख १७ हजार रुपये किमतीची वाहने व साहित्य जप्त केले. मंगळवारी (ता. १३) मध्यरात्रीनंतर पावणे एक वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.पिंपरणे परिसरातील प्रवरा नदीपात्रात रात्रीच्या अंधारात फरांडीच्या (केणी) साह्याने नदीपात्रात उत्खनन करून टिप्पर व ट्रॅक्टरद्वारे अवैध वाळूची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती तालुका पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा झाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांनी तातडीने विशेष पथक तयार केले. .पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक महेश शिंदे, पोलिस कर्मचारी सचिन उगले, धनंजय महाले, बाबासाहेब शिरसाठ व सचिन सोनवणे यांनी नियोजनबद्धरित्या घटनास्थळी छापा घातला. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे वाळू उपसा करणाऱ्यांची धावपळ उडाली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून अवैध वाळू उपशासाठी वापरण्यात येणारी सर्व वाहने व साहित्य ताब्यात घेतले..या कारवाईत ४० लाख रुपये किमतीचा जेसीबी, १० लाख रुपयांचा टिप्पर, १० लाख रुपयांचा ट्रॅक्टर, १२ हजार रुपये किमतीची दोन ब्रास वाळू, तसेच ५ हजार रुपये किमतीची लोखंडी फरांडी (केणी), असे एकूण ६० लाख १७ हजार रुपये किमतीचे साहित्य जप्त केली आहे. सर्व वाहने पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी तालुका पोलिस ठाण्याच्या आवारात सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. .याप्रकरणी पोलिस कर्मचारी सचिन सोनवणे यांनी तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, त्यावरून पोलिसांनी सूरज संजय पवार, विशाल राजू रणशूर (दोघे रा. घुलेवाडी), ऋषिकांत कारभारी वर्पे (रा. कनोली), संतोष पंढरीनाथ भवर (रा. जोर्वे), शशिकांत शिवाजी नागरे (रा. मालुंजे), ताहीर सुलतान शेख (रा. डिग्रस) आणि अविनाश अनिल मिसाळ (रा. घुलेवाडी) अशा सात जणांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.\rपुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार ए. एस. उगले हे करीत आहेत. दरम्यान, तालुका पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे संगमनेर तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा व तस्करी रोखण्यास मोठी मदत होणार असून, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर यापुढेही कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.