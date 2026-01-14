अहिल्यानगर

Sangamner Crime: संगमनेरात अवैध वाळू उपशावर कारवाई; ६० लाख १७ हजार रुपयांची वाहने जप्त, सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: तालुक्यातील पिंपरणे परिसरातील प्रवरा नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर तालुका पोलिसांनी निर्णायक कारवाई करत तब्बल ६० लाख १७ हजार रुपये किमतीची वाहने व साहित्य जप्त केले. मंगळवारी (ता. १३) मध्यरात्रीनंतर पावणे एक वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.

