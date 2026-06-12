अहिल्यानगर

Garbhaling Diagnosis Racket: वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ! गर्भलिंग निदान रॅकेटचा विस्तार पुणे-कर्जतपर्यंत; सातवा डॉक्टर अटकेत, २१ आरोपी जेरबंद

Pune doctor arrested in inter-district gender testing scam: बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाचा नाशिकनंतर पुणे-कर्जतपर्यंत विस्तार; सातवा डॉक्टर आणि मुख्य एजंट अटकेत, आंतरजिल्हा रॅकेटमधील आरोपींची संख्या २१ वर
Pune Doctor Among Latest Arrests in Widening Illegal Foetal Sex Determination Network

Pune Doctor Among Latest Arrests in Widening Illegal Foetal Sex Determination Network

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीरामपूर : पिंपरी निर्मळ येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाची व्याप्ती नाशिकनंतर आता पुणे आणि कर्जतपर्यंत पोहोचली. पोलिसांनी कारवाई करत वाघोली (पुणे) येथील डॉ. अतुल जाधव या सातव्या डॉक्टरला बेड्या ठोकल्या आहेत, तर श्रीगोंद्याच्या मेडिकल चालकाकडून मिळालेल्या माहितीवरून कर्जतचा मुख्य एजंट राम किसन पवार यालाही जेरबंद केले.

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