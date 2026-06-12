Garbhaling Diagnosis Racket: वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ! गर्भलिंग निदान रॅकेटचा विस्तार पुणे-कर्जतपर्यंत; सातवा डॉक्टर अटकेत, २१ आरोपी जेरबंद

श्रीरामपूर : पिंपरी निर्मळ येथील बेकायदा गर्भलिंग निदान प्रकरणाची व्याप्ती नाशिकनंतर आता पुणे आणि कर्जतपर्यंत पोहोचली. पोलिसांनी कारवाई करत वाघोली (पुणे) येथील डॉ. अतुल जाधव या सातव्या डॉक्टरला बेड्या ठोकल्या आहेत, तर श्रीगोंद्याच्या मेडिकल चालकाकडून मिळालेल्या माहितीवरून कर्जतचा मुख्य एजंट राम किसन पवार यालाही जेरबंद केले. .Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.या कारवाईमुळे आंतरजिल्हा रॅकेटमधील अटक आरोपींची संख्या आता २१ झाली. त्यात सात डॉक्टरांचा समावेश असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. न्यायालयाकडून या दोन्ही आरोपींना १६ जूनपर्यंत सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. या आंतरजिल्हा रॅकेटचा पोलिसांनी शास्त्रोक्त पद्धतीने तपास सुरू ठेवला आहे. .पुण्यातून आधी अटक केलेल्या आरोपींच्या कसून चौकशीत वाघोली (पुणे) येथील डॉ. अतुल जाधव हा देखील या बेकायदा गर्भलिंग निदान चाचण्यांच्या काळ्या धंद्यात सामील असल्याचे पोलिसांना तपासादरम्यान आढळून आले. त्यानुसार श्रीरामपूरच्या अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या विशेष पथकाने पुण्यातून डॉ. जाधवला ताब्यात घेऊन या गुन्ह्यात अटक केली. हा डॉक्टर स्वतः मशीनचा वापर करून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान चाचण्या करत असल्याचे निष्पन्न झाले..काही दिवसांपूर्वी नगर तालुक्यातील हातवळण शिवारातील एका झोपडीतून अटक करण्यात आलेला श्रीगोंद्याचा मेडिकल चालक जालिंदर बोरुडेच्या पोलिस कोठडी दरम्यान पोलिसांनी ही माहिती काढली. बोरुडे स्वतः डॉक्टर नसतानाही बेकायदेशीर अनेक गर्भवती महिलांची लिंग निदान चाचणी करत होता. या कामात त्याला राम किसन पवार ऊर्फ तपोश शिबू सरकार (रा. मलठण, ता. कर्जत, अहिल्यानगर) हा एजंट म्हणून मदत करत असल्याची धक्कादायक कबुली तपासात समोर आली. त्यानुसार पोलिसांनी तातडीने पथक पाठवून कर्जत येथून एजंटाला जेरबंद केले..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.आतापर्यंत चार वाहनांसह एक दुचाकी जप्तआंतरजिल्हा रॅकेटमध्ये आतापर्यंत सात डॉक्टर, तीन मेडिकल चालक, एक मेडिकल साहित्य पुरवठादार आणि एजंट व महिलांच्या नातेवाइकांसह २१ जणांना अटक झाली आहे. या संपूर्ण कारवाईत आतापर्यंत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून आणि ठिकाणांवरून अवैध गर्भलिंग निदानासाठी वापरली जाणारी पाच अत्याधुनिक सोनोग्राफी मशीन्स जप्त करण्यात आली. याशिवाय गुन्ह्यात वापरलेल्या चार चारचाकी आणि एक दुचाकी वाहन पोलिसांनी जप्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.