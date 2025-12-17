अहिल्यानगर

Rajesh Agrawal: ‘शिर्डी कृती आराखड्या’ची अंमलबजावणी करा: राजेश अग्रवाल; सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजन आढावा बैठक..

Shirdi infrastructure preparation for Simhastha Kumbh: सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील भाविकांसाठी शिर्डीचा सर्वंकष कृती आराखडा; सुरक्षा, आरोग्य व वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: नाशिक येथे २०२६-२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी येथे येणाऱ्या भाविकांची संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेला ‘शिर्डी कृती आराखडा’ सर्वसमावेशक आहे. भाविकांची सुरक्षा, आरोग्य व वाहतूक नियोजनाला सर्वोच्च प्राधान्य देत या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले.

