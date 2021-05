दिलासादायक! जिल्ह्यात बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्तांची संख्या जास्त

अहमगनगर : जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी बाधितांपेक्षा कोरोनातून (Corona) बरे होणारे रुग्ण (Patients) संख्या जास्त झाली आहे. रविवारी (ता.9) दिवसभरात 3799 रुग्ण (Patients) बरे झाले आहेत. 3327 नवीन बाधित आढळून आले आहेत. (In ahmednagar district, the number of patients recovering from corona has increased)

जिल्ह्यात सध्या उपचार सुरू असणाऱ्यांची संख्या 25 हजार 928 झाली आहे. त्याच बरोबर 19 रुग्णांना आपली जीव गमवावा लागला आहे. आतापर्यंत 2301 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालात 1220, खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणीत 1416, रॅपिड अँटीजेन चाचणीत 692 आढळून आले. दिवसभरात एकूण 3328 बाधित आढळून आले आहेत. जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या दोन लाख नऊ हजार 314 झाली आहे. आतापर्यंत एक लाख 81 हजार 85 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 86.51 टक्के झाले आहे.

तालुकानिहाय बाधितांची आकडेवारी

नगर शहर 421, नगर तालुका 342, शेवगाव 327, राहाता 296, जामखेड 275, नेवासा 213, पारनेर 196, संगमनेर 190, पाथर्डी 175, राहुरी 173, श्रीगोंदा व श्रीरामपूर प्रत्येकी 167, कोपरगाव 128, कर्जत 109, अकोले 53 रुग्ण आढळून आले आहेत. भिंगार छावणी परिषदेच्या हद्दीत 26 रुग्ण आढळून आले आहेत. बाहेरील जिल्ह्यातील 66 तर परराज्यातील 4 रुग्ण आढळून आले आहेत.

