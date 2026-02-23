अहिल्यानगर

Uttar Pradesh Devotee: उत्तर प्रदेशच्या भाविकाची अनाेखी दंडवत यात्रा; ८ हजार किलोमीटरचा प्रवास करत देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना भेट!

Cultural and spiritual journey of a UP devotee across India: सनातन धर्माच्या रक्षणासाठी नरेश गंगवार यांची ८ हजार किमीची दंडवत यात्रा
A devotee from Uttar Pradesh embarks on an 8,000 km pilgrimage, paying homage at India’s sacred temples.

A devotee from Uttar Pradesh embarks on an 8,000 km pilgrimage, paying homage at India’s sacred temples.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : सनातन धर्माचे रक्षण व गाईला ‘राष्ट्रमाते’चा दर्जा मिळावा या ध्येयासाठी उत्तर प्रदेशातील नरेश गंगवार यांनी सुरू केलेली ‘दंडवत यात्रा’ महाराष्ट्रात पोहोचली. ८ हजार किलोमीटरचा प्रवास करत त्यांनी देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना भेट दिली.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Ahmednagar
district
devotees darshan

Related Stories

No stories found.