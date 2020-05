कोरोना बाधितांमुळे कुटुंबाला लागण, तिघांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

नगर ः घाटकोपर येथून मूळ गावी जात असताना मुंबईतील पोलिस कॉन्स्टेबलच्या पत्नीला त्रास होऊ लागल्याने तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तिचा कोरोना तपासणी अहवाल आज पॉझिटिव्ह आला. नगर शहरातील शांतीनगर येथे दोन दिवसांपूर्वी कोरोनाबाधित आढळून आलेल्या ड्रायव्हरची 22 वर्षीय मुलगी व सुभेदार गल्लीतील महिलेच्या संपर्कातील 20 वर्षीय युवकालाही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बाधित रुग्णांची संख्या आता 64 झाली आहे.

कोरोनाबाधित घाटकोपरची महिला व तिचा पती मूळ गावी पाथर्डी तालुक्‍यात जात होते. हेही वाचा - साहेब, लवकर या तो प्रेमिकेचा सौदा करतोय नगरमध्ये आल्यावर महिलेला सर्दी, खोकला, ताप असा त्रास जाणवू लागला. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात दाखल करून तिची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत ती बाधित असल्याचे आढळले. तिच्या पतीचा अहवाल निगेटिव्ह आला.

सारसनगर येथील व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे बुधवारी (ता. 13) स्पष्ट आले होते. त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या घशातील स्राव नमुने तपासणीसाठी पाठविले होते. त्यात या व्यक्तीच्या मुलीलाच कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय, दोन दिवसांपूर्वी कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झालेल्या सुभेदार गल्लीतील वृद्ध महिलेच्या संपर्कातील, याच गल्लीतील एका युवकाचा अहवालही आज पॉझिटिव्ह आला. आज एकूण 26 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यात हे तिघे बाधित आढळून आले. उर्वरित 23 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. पारनेरमधील नऊ जण निगेटिव्ह

पारनेर ः कोरोनाने मृत्यू झालेल्या तालुक्‍यातील व्यक्तीच्या पत्नीसह त्याच्या संपर्कातील नऊ जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविले होते. ते सर्व अहवाल आज निगेटीव्ह आले आहेत.



कोरोना मीटर 1819 व्यक्तींची तपासणी

64 पॉझिटिव्ह

1718 निगेटिव्ह

50 निरीक्षणाखाली

509 होम क्वारंटाईन

01 अहवाल येणे बाकी

40 रुग्णांना डिस्चार्ज

05 जणांचा मृत्यू

Web Title: Infection in the family due to corona infections, all three reported positive