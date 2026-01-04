CA Success Story: शेतकऱ्याचा मुलगा बनला सीए; प्रतीक ढमेची जिद्द, चिकाटी जोरावर यशाला गवसणी, आई-वडीलांचा मोलाचा वाटा!

राशीन: दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) यांच्या वतीने नुकत्याच पार पडलेल्या दीक्षांत समारंभात औटेवाडीच्या (ता. कर्जत) प्रतीक सुनील ढमे याला चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) ही मानाची पदवी प्रदान करण्यात आली. सी. ए. अंतिम परीक्षा व अनिवार्य प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करत त्याने आय. सी. ए. आय.चे अधिकृत सदस्यत्व प्रमाणपत्र स्वीकारले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला, मातीशी नातं असलेला प्रतीकने आज आपल्या जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमांच्या जोरावर हे देदीप्यमान यश मिळवले. ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे या म्हणीचा जिवंत प्रत्यय देणारी त्याची यशोगाथा आहे. सी. ए. सारख्या अत्यंत कठीण परीक्षेचे आव्हान असतानाही प्रतीकने कधीही हार मानली नाही..दत्तकला इंटरनॅशनल स्कूल व दादा पाटील महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी असलेल्या प्रतीकने जुलै २०२५ मध्ये सी. ए. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर २९ डिसेंबर २०२५ रोजी त्याचा दीक्षांत समारंभ पार पडला. अवघ्या १ ते २ टक्के निकाल लागणाऱ्या, देशातील सर्वांत कठीण मानल्या जाणाऱ्या सी. ए. परीक्षेत यश मिळवून त्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी नवा आदर्श निर्माण केला आहे.. या यशामागे केवळ प्रतीकचे कष्ट नाहीत, तर रक्ताचं पाणी करून त्याला शिकवणारे शेतकरी आई-वडील, मार्गदर्शन करणारे शिक्षक आणि प्रेरणा देणारा मित्रपरिवार यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या स्वप्नांना प्रतीकने पंख दिले आहेत. .Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...प्रतीक ढमे याच्या या उज्ज्वल यशामुळे केवळ एका कुटुंबाचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही, तर औटेवाडी गावाची मानही अभिमानाने उंचावली आहे. शेतीच्या मळ्यातून ज्ञानाच्या शिखरापर्यंत पोहोचलेले त्याच्या यशाची ही यशोगाथा अनेक तरुणांसाठी नवी प्रेरणा ठरणारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.