Environment Awareness: युवकांसाठी प्रेरणादायी उपक्रम! अवघ्या ४८ तासांत ४४० किमी सायकल प्रवास; मापारी बंधूंच्या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक

-मार्तंड बुचुडे पारनेर: पर्यावरण संवर्धन, इंधन बचत आणि निरोगी जीवनशैलीचा संदेश देणारी राळेगणसिद्धी ते पंढरपूर व पुन्हा पंढरपूर ते राळेगणसिद्धी अशी 440 किलोमीटरची सायकल वारी पूर्ण करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक सुनील मापारी आणि माजी सैनिक ज्ञानेश्वर मापारी यांच्या कार्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विशेष कौतुक केले आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तुम्ही समाजहितासाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी राबविलेला उपक्रम समाजासाठी व विशेषतः युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आसे मत हजारे यांनी व्यक्त केले. सुनिल मापारी व ज्ञानेश्वर मापारी यांच्या या पर्यावरण पूरक संदेश वारीच्या उपक्रमाची दखल घेत खासदार निलेश लंके यांनीही दोन्ही सायकल वारकऱ्यांना शुभेच्छापत्र पाठवून त्यांचे अभिनंदन केले आहे..जीवनात जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर कोणतीही गोष्ट अशक्य नसते. त्यांनी केलेली ही वारी समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे खासदार यांनी पाठवलेल्या अभिनंदन पत्रात नमूद केले आहे. .हजारे यांचे आशीर्वाद आणि खासदार लंके यांचे कौतुक यामुळे आम्हाला अश्या उपक्रमांसाठी अधिक बळ मिळाले आहे.- ज्ञानेश्वर मापारी,माजी सैनिक..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या इंधन बचतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत या दोन्ही सायकल वारकऱ्यांनी हा उपक्रम हाती घेत, अवघ्या 48 तासांत ही 440 किलोमीटर ची वारी पूर्ण केली आहे. या प्रवासातून त्यांनी पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रभावी संदेश समाजापर्यंत पोहोचविला आहे . वाढते प्रदूषण, इंधनाचा वाढता वापर आणि बदलती जीवनशैली या पार्श्वभूमीवर सायकलचा वापर हा केवळ प्रवासा साठीचा पर्याय नसून पर्यावरण रक्षणासाठीची सामूहिक जबाबदारी असल्याचा संदेश या वारीतून समाजाला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.