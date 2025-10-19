ShaniShingnapur News: 'शनिशिंगणापूरमधील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची तपासणी'; कर्मचारी पगाराची यादी बँकेत सादर

सोनई : शनिशिंगणापूर गावातील युको बँकेस आज देवस्थानच्या कार्यकारी समितीने कायम असलेल्या ३७५ कर्मचाऱ्यांचा पगार अदा करण्यासाठी तपासणी केलेली यादी व धनादेश सादर केला आहे. ट्रस्टमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या एक हजार ९१९ कर्मचाऱ्यांची पूर्ण तपासणी झाल्यानंतर मानधन दिले जाणार असल्याचे सांगण्यात आल्याने दिवाळीचा सण सर्वांसाठी सुना-सुना जाईल, असे दिसते..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.दोन दिवसांपूर्वी युको बँकेने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणार नसल्याचे पत्रक प्राप्त झाले होते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी पगार होणार की नाही याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. आज दुपारी कार्यकारी समितीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे व व्यवस्थापक राजेंद्र वाकचौरे व लेखाधिकारी गणेश खेडकर यांनी ३७५ कायम कर्मचाऱ्यांचा पगार व्हावा, यासाठी बँक व्यवस्थापनाकडे कागदपत्रांची सर्व पूर्तता पूर्ण करून दिली आहे. असे असले तरी सहा तासानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली नसल्याने सणाचा पगार होणार की नाही, याबाबतचे चित्र अजून तरी अंधारमय आहे..कायम कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दर महिन्यास एक कोटी ५० लाख रुपये, तर मानधनमधील नियमित येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ३५ ते ४० लाख रुपये लागतात. उच्च न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे कुठलीच बँक पगार वर्ग करायला तयार नाही. कार्यकारी समितीकडून दिवाळी सणाच्या पूर्वी पगार व्हावा यासाठी आटोकाट असले, तरी आज धनोत्रयोदशीचा मुहूर्त टळला आहे. विश्वस्तांनी विनाकारण आणलेली आडकाठी सर्वांसाठी अडचण ठरत असल्याचे गावात उघड बोलले जात आहे..न्यायालयात याचिका फेटाळलीबरखास्त विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष भागवत बानकर व विश्वस्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात कर्मचारी पगार व शनिदेव पूजा व सुविधांची परवानगी मिळावी यासाठी केलेली याचिका न्यायमूर्ती विक्रमनाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाचे म्हणणे ग्राह्य धरावे, असे सुनावले आहे..१ ऑक्टोबरपासून देवस्थानसाठीचे आवश्यक साहित्य खरेदी कार्यकारी समिती करीत आहे. बँकेत नव्याने उघडलेले खाते लॉकर करिता असून, येथे काम करतात त्यांनाच पगार व्हावा यासाठी सर्व तपासण्या केल्या जात असल्याने पगार होण्यास उशीर होत आहे.-अतुल चोरमारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी समिती..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.‘सकाळ’ बातमीचा परिणाममागील आठवड्यात झालेल्या दानपात्र प्रकियेत कर्मचारी भरती घोटाळ्याचा संशय असलेले २५ कर्मचारी मोजदादकरिता होते ही बाब ‘सकाळ’ने उघड केल्यानंतर काल शुक्रवारी (ता.१७) दानपात्र मोजदादसाठी फक्त कायम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.