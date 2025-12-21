अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'जामखेड गोळीबारातील तीन आरोपी जेरबंद'; गावठी पिस्तूल व काडतुसे हस्तगत

Jamkhed firing case three Accused Arrested by police: जामखेड गोळीबार प्रकरण: तीन आरोपींना अटक, गावठी पिस्तूल व काडतुसे जप्त
Crackdown in Jamkhed: Three Arrested in Firing Case

Crackdown in Jamkhed: Three Arrested in Firing Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर : जामखेड शहरातील कान्होपात्रानगर येथे हॉटेलचालकावर गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. तीन आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली आहेत.

