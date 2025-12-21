Ahilyanagar Crime: 'जामखेड गोळीबारातील तीन आरोपी जेरबंद'; गावठी पिस्तूल व काडतुसे हस्तगत

अहिल्यानगर : जामखेड शहरातील कान्होपात्रानगर येथे हॉटेलचालकावर गावठी पिस्तुलातून गोळीबार करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुसक्या आवळल्या आहेत. तीन आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.उल्हास ऊर्फ वस्ताद विलास माने (वय ४९, रा. तपनेश्वर गल्ली, जामखेड), शुभम शहाराम लोखंडे (वय २६, रा. आष्टी, कमान वेशीसमोर, आष्टी) व बालाजी शिवाजी साप्ते (वय २७, रा. तेली गल्ली, पांढरे मेडिकलच्या पाठीमागे, आष्टी) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. फिर्यादी रोहित अनिल पवार (रा. कान्होपात्रानगर, जामखेड) हे त्यांच्या जामखेड - बीड रोडवरील हॉटेल न्यू कावेरी या ठिकाणी असताना आरोपींनी त्यांच्यावर गावठी पिस्तुलातून गोळीबार केला. .जिवे मारण्याच्या उद्देशाने हा गोळीबार करण्यात आला होता. या घटनेबाबत जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांना तपासाचे आदेश दिले. त्यानुसार कबाडी यांच्या पथकातील उपनिरीक्षक अनंत सालगुडे, पोलिस अंमलदार अतुल लोटके, श्यामसुंदर जाधव, बाळासाहेब गुंजाळ, मनोज साखरे, सागर ससाणे, योगेश कर्डिले, प्रशांत राठोड, महादेव भांड, चंद्रकांत कुसळकर यांनी आरोपींचा शोध घेतला. .आरोपी उल्हास माने जामखेड रोडवरील आष्टी परिसरामध्ये असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने हॉटेल साईराजसमोर सापळा लावून मानेला ताब्यात घेतले. इतर साथीदारांसोबत हा गुन्हा केल्याची कबुली त्याने दिली. त्यानंतर उर्वरित आरोपींना सोलापूर रोडवरील हॉटेल श्याम परिसरातून ताब्यात घेतले. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेले ३० हजार रुपये किमतीचे एक गावठी पिस्तूल, २० हजार रुपये किमतीचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा डीव्हीआर असा एकूण ५० हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.