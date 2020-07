...तर कोरोनासारखे आजार कोसोमैल दूर पळतात : श्रीकांत जाधव

अकोले ( अहमदनगर ) : क्रिडापटूमध्ये प्रतिकार शक्ती अधिक असल्याने कोरोनासारखे आजार कोसोमैल दूर पळतात . मात्र त्यासाठी खेळ , व्यायाम करा . योग प्राणायाम , सूर्यनमस्कार , योग्य आहार घ्या . मोबाईल योग्य कामासाठीच हाताळा किंवा त्याला दूर सारून मैदानी खेळ खेळले तर आयुष्यभर निरोगी व प्रसन्न राहाल , असा सल्ला आंतरराष्ट्रीय प्रो कबड्डी खेळाडू श्रीकांत जाधव यांनी विधार्थ्यांशी सवांद साधताना दिला . मवेशी येथील श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक विधालयात वृक्षारोपण कार्यक्रमानिमित्त ते आले होते . यावेळी त्यांनी विद्यार्थी , पालक शेतकरी यांच्याशी मनमोकळेपणाने सवांद साधला . निसर्ग अभ्यासक रमाकांत डेरे , संस्थेचे सचिव बापू काळे , सरपंच शरद कोंडार , पांडुरंग भांगरे , पोलिस अधिकारी कैलास नेहे , मुख्याध्यापक विलास महाले उपस्थित होते . त्यांच्या हस्ते आंबा , जांभूळ , बांबू , साग झाडांचे रोपण करण्यात आले . जाधव म्हणाले , मी दहिगाव ( ता . शेवगाव ) येथील . माझी आर्थिक परिस्थिती बेताची . वडील टायर पंक्चरचे दुकान चालवत . त्यात मला खेळाची आवड . मात्र अभ्यासात मी ढ . तरी मनात भारतीय सैन्य दलात किंवा मोठा खेळाडू व्हायचे ही उर्मी . मात्र घरात कुणी नोकरीला नाही . आर्थिक गणित कसे जमवायचे म्हणून मी मुंबईला गेलो . तिथे आर्मीच्या परीक्षेत फेल झालो . पुढे काय करायचे हा प्रश्न होता . दरम्यानी मी प्रो कबड्डीसाठी सराव करून २०१४ ला विदर्भाचे नेतृत्व केले . यावेळी दीपक होंडा , मानीदारसिंग , पवन शेखावत , रोहितकुमार , अभिषेक , अर्जुन , अतुल यांची भेट झाली . त्यात मी सर्वात लहान . माझे बंगाल वॅरियर्समध्ये प्रो कबड्डीची सिलेक्शन झाले . एक लाख ७५ हजार मानधन मिळणार होते . २४ जुलै स्पर्धा होती , मात्र माझा २१ जुलैला अपघात झाला . माझी ही संधी हुकली , माझेकडे अर्थिक परिस्थिती नसल्याने मित्रांनी वर्गणी व व्याजाने पैसे घेऊन माझे ऑपरेशन केले . माझ्यातील आत्मविश्वास जागा होता . तुम्ही फक्त माझ्या पाठीशी राहा , असे म्हणून मी वर्षभर थांबून पुन्हा मुंबईला गेलो नी प्रो कबड्डीत सहभागी झालो . १३१ मॅच मध्ये फक्त ४२ वेळा पराभूत झालो . आज मी देशासाठी खेळतो . तुम्हीही आपण गरीब व खेड्यातील आहोत हा न्यून गंड बाजूला सारून मनात ध्येय असेल व जिद्द , चिकाटी सातत्य असेल तर तुमच्या ध्येयाला जगातील कोणतीही ताकद थोपवू शकत नाही . मात्र देशाच्या संरक्षणसाठी आयपीएस होऊन संरक्षण दलात जा . देशाला तुमची गरज आहे . एका व्यक्तीने किमान पाच झाडे लावून झाडे लावा झाडे जगवा असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला . आभार मच्छिंद्र देशमुख यांनी मानले .

संपादन : सुस्मिता वडतिले

Web Title: Kabaddi player Shrikant Jadhav said at the tree planting program If you play outdoor sports, you will stay healthy and happy for the rest of your life