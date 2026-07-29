Kalusubai Landslide: कळसूबाईत भीषण भूस्खलन! ५० एकर भातशेती उद्ध्वस्त; २५ आदिवासी कुटुंबे थोडक्यात बचावली

अकोले : तालुक्यातील कळसूबाई शिखराच्या पश्चिम उतारावर झालेल्या भीषण भूस्खलनाने गांगडवाडी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त झाले. डोंगरावरील प्रचंड दरड, झाडे, दगड, माती आणि बंधारे तब्बल एक किलोमीटर घसरत खाली आली. त्याच वेळी आलेल्या प्रचंड पुराच्या पाण्याने ओढ्याने दिशा बदलत थेट भातशेतीत प्रवेश केला आणि सुमारे ५० एकरांवरील भातपिकाचा अक्षरशः चिखल केला. सुदैवाने हा माती-दगडांचा महाप्रवाह गांगडवाडीच्या उंबरठ्यावर थांबल्याने २५ आदिवासी कुटुंबे थोडक्यात बचावली; तसेच माळीण दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टळली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.डोळ्यांसमोर सर्व काही वाहून गेले... आमचं जगणंच संपलं,’ असे अश्रूंना वाट मोकळी करून देत वृद्ध शेतकरी लक्ष्मण उघडे यांनी आपली व्यथा व्यक्त केली. त्यांच्या शब्दांतून परिसरातील प्रत्येक शेतकऱ्याची वेदना उमटत होती.शुक्रवारी (ता.२४) सकाळी मुसळधार पाऊस, वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि मेघगर्जनेच्या पार्श्वभूमीवर कुंभार दरीतील डोंगराचा मोठा भाग कोसळला. उन्मळून पडलेली झाडे, दगड आणि मातीचा प्रचंड लोंढा गांगडवाडीच्या दिशेने आला. अनेक मोठमोठी लाकडे, ओंडके थेट भंडारदरा जलाशयात वाहून गेले. कुंभार दरीतील लहान-मोठे बंधारे फुटल्याने पाण्याचा वेग अधिक वाढला आणि त्याने गावातील घरांमध्येही प्रवेश केला. घरातील धान्य, संसारोपयोगी साहित्य भिजून खराब झाले, तर शेळ्या, कोंबड्या व जनावरांचेही मोठे नुकसान झाले..सर्वाधिक फटका शेतीला बसला. या जमिनी पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत आणि श्रमांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, इतक्या मोठ्या आपत्तीनंतरही वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..माजी आमदार वैभव पिचड यांनी, ‘गांगडवाडीतील शेती पूर्णपणे नष्ट झाली असून, किमान तीन वर्षे उत्पादन घेणे अशक्य आहे. महसूलमंत्री आणि पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन बाधित शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक मदतीची मागणी करणार आहे,’ असे सांगितले..बाधित आदिवासी शेतकरीअशोक लक्ष्मण उघडे, ढवळा भाऊ उघडे, सोमा भाऊ उघडे, बुधा भाऊ उघडे, लक्ष्मण सयाजी उघडे, रामनाथ सयाजी उघडे, एकनाथ धोंडू उघडे, पांडू भाऊ उघडे, धोंडू सोमा गांगड, देवराम राघू उघडे आणि किसन उघडे यांनी प्रशासनासमोर कैफियत मांडली..कुंभारदरा आणि गडदू आई परिसरात मोठे भूस्खलन झाले आहे. महसूल विभागामार्फत पंचनामे सुरू असून, नुकसानीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.- सिद्धार्थ मोरे, तहसीलदार.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.गांगडवाडी परिसरातील भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कृषी सहायक, तलाठी आणि ग्रामसेवकांची टीम दोन दिवसांपासून पंचनामे करत असून, संपूर्ण अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.- अतुल पवार, तालुका कृषी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.