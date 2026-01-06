inspirational Story: कानवडे दाम्पत्याचा वयाला ठेंगा! जिद्दच्या जाेरावर ३५ हजार किलोमीटरचा सायकल प्रवास पूर्ण, आरोग्य, पर्यावरणाचा संदेश!

-राजू नरवडे संगमनेर: जिद्द, चिकाटी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यांच्या जोरावर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही, हे संगमनेर येथील कानवडे दाम्पत्याने प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवले आहे. सेवानिवृत्त प्राचार्य बाजीराव कानवडे आणि सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका हिराबाई कानवडे यांनी सायकलिंगची आवड जोपासत आजवर ३५ हजार किलोमीटरहून अधिक अंतराचा प्रवास सायकलवरून पूर्ण केला आहे. त्यांचा हा प्रवास समाजाला आरोग्य, पर्यावरण व सामाजिक जाणीवेचा संदेश देणारा ठरत आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .कानवडे दाम्पत्याने २०२० ते २०२५ या कालावधीत सायकलवरून सुमारे २७ हजार किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. या काळात त्यांनी अनेक लांब पल्ल्याच्या यात्रा, घाटमार्ग व आव्हानात्मक मार्ग पार केले. नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर हे ५० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या २ तास ४५ मिनिटांत पूर्ण करून त्यांनी आपली शारीरिक तंदुरुस्ती सिद्ध केली. तसेच १ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत स्वीकारलेल्या बंगळुरू एनडी चॅलेंजमध्ये १० महिन्यांत १० हजार किलोमीटर सायकल प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. .धार्मिक आणि सामाजिक जाणिवेचा संगम असलेल्या त्यांच्या सायकल वारी विशेष लक्षवेधी ठरल्या आहेत. संगमनेर ते शिर्डी वारी पाच वेळा (प्रत्येकी १०० किमी), संगमनेर–नारायणगाव–संगमनेर १४० किलोमीटर पाच वेळा, तसेच अष्टविनायकांपैकी ओझर, लेण्याद्री, रांजणगाव, पाली आणि थेऊरला सायकलवरून दर्शन घेतले. संगमनेर–सिन्नर–संगमनेर १०० किलोमीटर चार वेळा, तर संगमनेर–पंढरपूर वारी प्रत्येकी ३०० किलोमीटर चार वेळा त्यांनी पूर्ण केली..या सर्वांत अत्यंत आव्हानात्मक ठरलेली यात्रा म्हणजे संगमनेर ते अमृतसर (पंजाब) घुमान वारी. तब्बल १९०० किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या १९ दिवसांत सायकलवरून पूर्ण करत त्यांनी आपली जिद्द आणि चिकाटी देशपातळीवर सिद्ध केली. याशिवाय नाशिक–रायगड, नाशिक–मुंबई लालबागचा राजा, येवला–तुळजापूर–अक्कलकोट–गाणगापूर, संगमनेर–शिवनेरी शिवजयंती वारी आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त संगमनेर–सिन्नर ७५ किलोमीटर सायकल प्रवास त्यांनी पूर्ण केला. .अलीकडेच ११ ते २२ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत त्यांनी नाशिक ते अयोध्या हा १४६० किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या १२ दिवसांत पूर्ण करून आपल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची पुन्हा एकदा प्रचिती दिली. इतक्या मोठ्या प्रवासानंतरही ते नियमितपणे दररोज २५ ते ३० किलोमीटर संगमनेर ते चंदनपुरी घाट पायथा असा सायकल प्रवास हे दाम्पत्य करत आहेत..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.नगर-गाणगापूर यात्रेचा मानसआगामी काळात येवला–नगर–तुळजापूर–अक्कलकोट–गाणगापूर अशी ६ दिवसांची ८६० किलोमीटरची सायकल यात्रा करण्याचा त्यांचा मानस आहे. या यात्रेदरम्यान विधी सेवा मंडळाच्या माध्यमातून विविध शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्क, कर्तव्ये व कायदे याबाबत माहिती देणारे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.