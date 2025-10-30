Karanjale Accident: करंजाळे येथील पिकअपच्या अपघात चालक जागीच ठार; पिकअपची मोरीला भीषण धडक..

ओतूर: अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर करंजाळे(ता.जुन्नर) गावच्या हद्दीत पिकअपचा अपघात होऊन पिकअप चालक जागीच ठार झाला असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली..Maan-Khatav Politics: माण-खटावमध्ये राष्ट्रवादीला धक्का! नंदकुमार मोरे, बाळासाहेब सावंत यांच्यासह अनेकांचा भाजपमध्ये प्रवेश.गुरुवारी पहाटे १.३० वाजे दरम्यान करंजाळे गावच्या हद्दीत हॉटेल छत्रपती समोर अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर पिकअप महामार्गावरच्या बाजूला असलेल्या मोरीला धडकून हा अपघात झाला असून सागर शहाजी चकवे वय.२८ रा.मढ पारगाव ता.जुन्नर हा पिक अप चालक जागीच ठार झाला आहे.तर क्लीनर शुभम ठोंगिरे किरकोळ जखमी झाला आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की सागर चकवे हे पिकअप गाडीत बटाटे भरून वाशी येथे मार्केटला अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरून जात असताना करंजाळे गावच्या हद्दीत हॉटेल छत्रपती समोर चालकांचे पिकअप वरील नियंत्रण सुटून अपघात झाला या अपघात सागर चकवे हे गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाले.तर त्यांच्या बरोबर असलेला क्लिनर ही जखमी झाला आहे..आनंदाची बातमी! 'सोलापूर जिल्ह्यातील ९९९६ लेकी लाडक्या'; एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना योजनेचा मिळू लागला लाभ.सदर अपघाताची माहिती मिळताच ओतूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी थाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल होऊन अपघात ग्रस्ताना स्थानिक नागरीक, वाहनचालका व तरुणांनी मिळून मदत केली.तसेच वाहतूक सुरळीत केली.पुढील तपास ओतूर पोलिस करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.