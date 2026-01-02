अहिल्यानगर

farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा..

Karapadi farmer banana export to Iran: करपडीच्या तरुण शेतकऱ्यांनी केळीच्या बागा फुलवून जागतिक बाजारपेठेत मिळवली ओळख
Lush banana plantations cultivated by young farmers in drought-prone Karapadi village.

Lush banana plantations cultivated by young farmers in drought-prone Karapadi village.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राशीन : एकेकाळी दुष्काळाची छाया आणि पाण्याअभावी ओसाड झालेली शेती अशी ओळख असलेल्या कर्जत तालुक्यातील करपडी गावाने आज इतिहास रचला आहे. पाणी व्यवस्थापन, आधुनिक शेतीतंत्र व तरुणाईच्या जिद्दीच्या जोरावर या गावात केळीच्या बागा बहरल्या असून, येथील केळीने थेट जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. करपडीतील केळीची इराणमध्ये निर्यात सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Farmer
agriculture
banana
district
Banana farming
Iran
Success story
India export growth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com