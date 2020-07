कर्डिले म्हणतात, श्रीगोंद्याला मिळाली सर्वाधिक कर्जमाफी

श्रीगोंदे : जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या वैभवशाली वाटचालीत श्रीगोंदेकरांचे मोठे योगदान आहे. जिल्हा बॅंकेचे संचालक दत्तात्रेय पानसरे यांनी धाडस दाखवून ऊसबिलातून पीककर्ज कपात न करण्याची हट्टी भूमिका घेतली. त्यामुळे श्रीगोंद्यातील 38 हजार शेतकऱ्यांना 264 कोटींची कर्जमाफी मिळाली, अशा शब्दांत माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी शाबासकीची थाप दिली. जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या श्रीगोंदे शहर शाखेत सचिव व सेवा संस्था प्रतिनिधींसाठी उभारलेल्या दालनाचे उद्‌घाटन कर्डिले यांच्या हस्ते झाले. तसेच, जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल बॅंकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर व उपाध्यक्ष रामनाथ वाघ यांचा सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी कर्डिले बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार बबनराव पाचपुते होते. हेही वाचा - बातमी गावकीची ः प्रशासक नेमणुकीचा अधिकार सीईअोंना कर्डिले म्हणाले, ""गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील बहुतेक साखर कारखाने बंद होते. परिणामी, कारखान्यांना कर्ज कसे द्यायचे, असा प्रश्न होता. अशा वेळी जिल्हा बॅंकेच्या संचालक मंडळाने कारखान्यांना आधार देण्याचे काम केले. जिल्हा बॅंक साखर कारखान्यांसाठीच असल्याचे चित्र होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत गायींची खरेदी, घरबांधणी, शैक्षणिक कर्ज देण्याचे धोरण घेतले. त्यामुळे ही बॅंक सामान्य माणसाची झाली.'' जिल्हा बॅंकेला दीड हजार कोटींपैकी 1300 कोटींची कर्जमाफी झाली आहे. लवकरच 200 कोटींची कर्जमाफी येईल, असे कर्डिले म्हणाले. गायकर म्हणाले, की मध्यम मुदतीचे कर्ज थकले तरी शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याचे धोरण घेतले. जुन्या थकबाकीदारांसाठी एकरकमी कर्जफेड योजना आणणार आहोत. भगवानराव पाचपुते, बॅंकेचे कार्यकारी संचालक रावसाहेब वर्पे, संदीप नागवडे, झुंबर रोडे, माधव बाबर, शिवाजी पाचपुते, विकास अधिकारी वसंत जगताप, भरत इथापे, धनंजय पवार उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रा. शंकर गवते यांनी केले. विदेशातील शिक्षणासाठी मदतीची गरज : पानसरे

पानसरे म्हणाले, ""आमदार कर्डिले, आमदार पाचपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा बॅंकेत काम करताना, श्रीगोंद्यातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना देश-विदेशात शिक्षणासाठी 10 ते 25 लाख रुपये कर्जरूपी देण्याची गरज असून, त्यासाठी पाठपुरावा करू.'' अहमदनगर

