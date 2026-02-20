Karjat Shiv Jayanti: शिवजयंतीनिमित्त कर्जत शहर ‘शिवमय’; ‘जय भवानी, जय शिवराय’च्या घोषणा; भव्य मिरवणुकीने वेधले लक्ष!

कर्जत : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त कर्जत शहर शिवमय झाले होते. छत्रपती शिवरायांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा, सर्वत्र फडकणारे भगवे ध्वज, शिवरायांच्या पराक्रमाचे पोवाडे, तसेच ‘जय भवानी, जय शिवराय’, ‘छत्रपती संभाजी महाराज की जय’, ‘राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की जय’ आदी घोषणांनी आसमंत दणाणून गेला होता..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...कर्जत येथे सकल मराठा समाजाचे वतीने मुख्य समन्वयक रावसाहेब धांडे यांचे नेतृत्वाखाली शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. शिवजयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते..सकाळी जिजाऊ वंदनाने सोहळ्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे पूजन करण्यात आले. यावेळी विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिवजयंती निमित्ताने सायकल रॅली, तसेच रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरात सर्वत्र भगवे ध्वज लावण्यात आले होते..कर्जत तालुका सकल मराठा समाजाच्या वतीने भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी मॉं जिजाऊ, छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उभारण्यात आलेल्या विविध मार्गांवरील कमानी लक्ष वेधून घेत होत्या. मिरवणुकीतील ढोल पथक, हलगी पथक, मर्दानी खेळ, बँड, लाईट शो, विद्युत रोषणाईमुळे मिरवणूक लक्षवेधी ठरली. शिवजयंती उत्सवाला कर्जतकरांनी मोठा प्रतिसाद दिला. रात्री उशिरापर्यंत मिरवणूक सुरू होती..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मिरवणुकीसाठी मुख्य रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला होता. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे लेंडी नदीवरील वाहून गेलेला बंधारा आज मुरूम टाकून तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. कर्जत नगरपंचायत, पोलिस स्टेशन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण केल्याने वाहनचालकांची गैरसोय झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.