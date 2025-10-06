अहिल्यानगर

Karjat Accident:'जीप उलटल्याने तीन जण जखमी'; कर्जत रस्त्यावरील घटना, रस्त्यावर कुत्रे आडवे आले अन्..

Karjat Road Mishap: अपघाताची माहिती कोठारी यांना तलाठी कार्यालयातील प्रवीण सरोदे यांनी आणि भाऊसाहेब पोटफोडे यांनी फोनवर दिली. कोठारी यांनी ताबडतोब आपले सहकारी महेंद्र क्षीरसागर यांना घटनास्थळी नेऊन जखमींना दवाखान्यात दाखल केले.
Emergency responders and locals at the site of a jeep overturn on Karjat road, where dogs caused an unexpected obstruction, injuring three passengers.

सकाळ वृत्तसेवा
जामखेड: रस्त्यावर कुत्रे आडवे आल्याने जीप उलटून तीन जण जखमी होण्याची घटना रविवारी (ता.५) जामखेड शहरालगत कर्जत रस्त्यावरील घडली. जीप उलटून तीन जणांसह जीपचालक अन्सार हसन शेख ( वय ३६, रा. राजुरी, ता. जामखेड) तसेच नजीर फकीर मोहम्मद सय्यद (वय ५०) व बाबा कादर शेख (वय ७२, दोघे रा. खडकत, ता. आष्टी) हे जखमी झाले.

