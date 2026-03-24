Maharashtra kerosene Supply: राज्य सरकारचा रॉकेल पुरवठ्याचा निर्णय; वितरण करणारी व्यवस्था नामशेष, रॉकेल येणार पण स्टोव्हच सापडेना!

अहिल्यानगर: इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे दुष्परिणाम गॅसटंचाई जाणवत आहे. राज्य सरकारने गॅसला पर्याय म्हणून रॉकेल पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा रॉकेल मुक्त होऊन दहा वर्षे झाली आहेत. रॉकेलची वितरण करणारी व्यवस्था नामशेष झाली आहे. नागरिकांकडे स्टोव्ह उपलब्ध नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मात्र, लाभार्थी रॉकेल घेण्यास इच्छुक आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये रॉकेल वितरण कोणत्या पद्धतीने होणार? याकडे लक्ष लागले आहे..व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाल्याने उद्योजकांची अडचण वाढली आहे. भविष्यात अशीच गॅसटंचाई उदभवल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत रॉकेलचा वापर करता येईल का, याचा शासनाकडून विचार सुरू आहे..केंद्र सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला गॅस वितरण केले. प्रत्येक कुटुंबाकडे गॅस आल्याने सरकारने रॉकेल वितरण बंद केले. जिल्हा २०१६ मध्येच रॉकेल मुक्त झाला. रॉकेलमुक्त झाल्याने रॉकेलच्या वितरकांनी अन्य व्यवसाय सुरू केले. त्यांच्याकडे असलेले रॉकेल साठवण टाक्या, वाहतुकीची साधने, वितरणाची मापेही वापरात नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये रॉकेल वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य पुरवठा विभागाने स्टोव्हबाबत अहवाल मागविला. गॅस सिलिंडरला पर्याय म्हणून लाभार्थ्यांना प्रति कुटुंब पाच लिटर रॉकेल दिले जाणार असल्याचे नियोजन आहे. तुमच्या घरात स्टोव्ह आहे का? तसेच रॉकेल वापरण्याची उपकरणे आहेत? याचे जिल्हा पुरवठा विभागाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले..रॉकेलचा स्वयंपाकासाठी वापर करण्यासाठी स्टोव्ह अथवा इतर उपकरणे नागरिकांच्या घरात अथवा स्थानिक मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत? रॉकेलच्या उपलब्ध केल्यास लाभार्थी त्याचा वापर करण्यास तयार आहेत? जिल्ह्यात प्राधान्य कुटुंबे व अंत्योदय योजनेचे एकूण साडेसात लाख लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांची माहिती व रॉकेलचे वितरणाबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे..स्टोव्ह उपलब्ध नसलेले तालुकेशेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, नेवासे, अकोले, श्रीरामपूर, कोपरगाव या तालुक्यांमध्ये स्टोव्ह उपलब्ध नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. उर्वरित तालुक्यात काही प्रमाणात स्टोव्ह उपलब्ध आहेत..पुरवठा विभागाच्या वतीने स्टोव्हबाबत माहिती संकलित केली आहे. स्टोव्हविक्रेते आणि नागरिकांकडून ही माहिती संकलित केलेली आहे. मात्र, लाभार्थ्यांनी रॉकेल उपलब्ध करून दिल्यास घेण्याची तयारी दर्शविली आहे, असा अहवाल राज्य सरकारला पाठविलेला आहे.- हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी