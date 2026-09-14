Ahilyanagar Crime: खर्ड्यात तान्हाजी बोराडे खूनप्रकरणाचा दोन दिवसांत छडा; १८ वर्षीय तरुणासह तीन अल्पवयीन ताब्यात

अहिल्यानगर: खर्डा (ता. जामखेड) येथे डोळ्यात मिरची पावडर टाकून कोयत्याने वार करत तान्हाजी भास्कर बोराडे (रा. माळेवाडी, ता. भूम, जि. धाराशिव) यांचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास करून अवघ्या दोन दिवसांत गुन्हा उघडकीस आणला. या प्रकरणी एका १८ वर्षीय आरोपीसह तीन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.शुक्रवारी (ता. ११) तान्हाजी बोराडे हे खर्डा येथे असताना दुचाकीवरून आलेल्या अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकली. त्यानंतर त्यांच्या डोक्यात कोयत्याने वार करून त्यांना ठार करण्यात आले. याप्रकरणी खर्डा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला समांतर तपास करून आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तयार करण्यात आले. पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन गोपनीय माहिती, तसेच तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास सुरू केला..तपासादरम्यान खुनामध्ये प्रसाद अशोक अडागळे याच्यासह तीन अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. मुख्य आरोपी पुणे येथे असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पथकाने तेथे जाऊन एका १७ वर्षीय विधीसंघर्षित बालकास ताब्यात घेतले..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.त्यानंतर टाकळीमिया (ता. राहुरी) येथे कारवाई करून प्रसाद अशोक अडागळे (वय १८) याच्यासह १६ व १७ वर्षे वयाच्या आणखी दोन विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्या चौघांनाही पुढील तपासासाठी खर्डा पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले आहे. या खुनामागील नेमके कारण आणि गुन्ह्यातील इतर बाबींचा तपास पोलीस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.