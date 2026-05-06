lost Child found: कोतवाली पोलिसांची तत्परता; हरवलेला चिमुरडा अवघ्या ५ तासांत आई-वडिलांच्या स्वाधीन, घाबरलेल्या चिमुरड्याला दिलासा!

अहिल्यानगर: कोतवाली पोलिसांच्या संवेदनशीलतेमुळे हरवलेल्या सात वर्षांच्या चिमुरड्याला अवघ्या काही तासातच त्याचे आई-वडील भेटले. पेट्रोलिंग करत असताना पोलिसांना हा चिमुरडा सापडला. घाबरून गेलेल्या चिमुरड्याला पोलिसांनी धीर देत पुन्हा मायेची ऊब मिळवून दिली. .चिमुरड्याला नाव आणि पत्ता सांगता येत नव्हता. परंतु पोलिसांचे पथक कामाला लागले आणि अवघ्या पाच तासांतच त्याच्या आई-वडिलांना शोधून काढले. कोतवाली पोलिसांनी केलेल्या या 'राजा' कामाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..हमजा अजीम सय्यद (वय ७, रा. रामगड, श्रीरामपूर) असे बालकाचे नाव आहे. तो कापडबाजार येथून हरवला होता. याचवेळी कोतवाली पोलिसांचे पथक या परिसरात पायी पेट्रोलिंग करत होते. गर्दीत हरवलेला हा चिमुरडा घाबरलेला होता. पोलिसांच्या ही बाब लक्षात आली, त्यांनी त्याची विचारपूरस केली. तो हरवला असल्याचे त्यांंच्या लक्षात आले. पोलिसांनी त्याला धीर दिला. त्याला नाव आणि घराचा पत्ताही सांगता येईना. त्यामुळे त्याच्या आई-वडिलांना शोधून काढण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले. .कोतवालीचे पोलिस निरीक्षक संभाजी गायकवाड यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण पथक आई-वडिलांचा शोध घेऊ लागले. परंतु कापडबाजार परिसरात ते आढळून आले नाहीत. अखेर पोलिसांनी सोशल मीडियाचा आधार घेत विविध व्हॉटस् ॲप ग्रुपवर संबंधित चिमुरड्याचे छायाचित्र प्रसारित केले. तब्बल पाच तासांच्या परिश्रमानंतर चिमुरडा श्रीरामपूर येथील रामगड भागातील असल्याची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिसांनी नातेवाईकांशी संपर्क साधून पोलिस ठाण्यात बोलावून घेतले. खात्री पटल्यानंतर मुलाला नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. हरवलेला मुलगा सुखरूप परत मिळाल्याने नातेवाईकांनी पोलिसांचे आभार मानले. पोलिस हवालदार विजय ठोंबरे, भानुदास सोनवणे, दीपक रोहकले आणि सुनील शिरसाट यांनी मोलाची भूमिका बजावली..पोलिसांची पायी गस्त महत्त्वाचीजिल्ह्याचे नवनियुक्त पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शहरात पायी गस्त सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कोतवाली पोलिसांची गस्त सुरू होती. यावेळी त्यांना हा हरवलेला चिमुरडा आढळून आला. पोलिसांनी केवळ वाहनांमधून पेट्रोलिंग न करता पायी गस्त घालणे किती महत्त्वाचे आहे, ते या घटनेवरून स्पष्ट झाले. शहरातील विविध भागात पोलिसांनी पायी गस्त घातल्यास चोऱ्या आणि इतर गुन्हेगारी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.