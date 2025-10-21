अहिल्यानगर

Laxmi Pujan Muhurat 2025: महाराष्ट्रात आजच लक्ष्मीपूजन; पूजेसाठी दुपारी तीन वाजेपासून मुहूर्त

Ahilyanagar ready for Diwali: शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रमाणे मार्गशीर्षातील वेळा अमावास्या शुभ आहे; त्याप्रमाणे व्यापारी वर्गासाठी अश्विनातील अमावास्या शुभ असते. पुराणातील कथेप्रमाणे आश्विन अमावास्येला रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करत असते. जेथे स्वच्छता, शोभा, आनंद आहे अशा ठिकाणी ती आकर्षित होते.
Ahilyanagar shines with lights and decorations as residents prepare for Lakshmi Pujan at 3 PM, spreading festive cheer across homes.



सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: तेजाचा अन् प्रकाशाचा सण असणाऱ्या दिवाळीला उत्साहात सुरवात झाली असून, मंगळवारी (ता. २१) दिवाळीतील महत्त्वाचा दिवस असणारे लक्ष्मीपूजन साजरे होणार आहे. अमावास्येविषयी संभ्रम असला, तरी महाराष्ट्रात मंगळवारीच लक्ष्मीपूजन दिलेले असून, लक्ष्मीपूजनासाठी दुपारी तीन वाजेपासून मुहूर्त असल्याची माहिती दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली.

