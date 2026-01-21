अहिल्यानगर

Bribery Action: लाच घेताना भूमी अभिलेखचा उपअधीक्षक जाळ्यात; शेवगाव तालुक्यात उडाली खळबळ, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

ACB trap action in Shevgaon taluka: भूमी अभिलेख उपअधीक्षकास २० हजारांची लाच घेताना पकडले; शेवगाव तालुक्यात खळबळ
Bribery Scandal Rocks Shevgaon; Case Registered Against Two

Bribery Scandal Rocks Shevgaon; Case Registered Against Two

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेवगाव: भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षकास २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (ता.१९) सायंकाळी करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या फिर्यादीवरून भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक किरण अशोक कांगे (वय ५२, रा. अहिल्यानगर), खासगी इसम देवेंद्र त्रिंबक फुंदे (वय ४०, रा. शेवगाव) या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Action
Land Acquisition
district
Bribery Case
Government Office

Related Stories

No stories found.