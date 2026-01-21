Bribery Action: लाच घेताना भूमी अभिलेखचा उपअधीक्षक जाळ्यात; शेवगाव तालुक्यात उडाली खळबळ, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

शेवगाव: भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षकास २० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (ता.१९) सायंकाळी करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या फिर्यादीवरून भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक किरण अशोक कांगे (वय ५२, रा. अहिल्यानगर), खासगी इसम देवेंद्र त्रिंबक फुंदे (वय ४०, रा. शेवगाव) या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...शेवगाव तालुक्यातील एक शेतजमिनीचा उतारा दुरुस्त करण्यासाठी उपअधीक्षकाने तक्रारदाराकडे २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एसीबीकडे दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीची प्राथमिक पडताळणी केल्यानंतर एसीबीने सापळा रचला. .ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून लाच स्वीकारताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील उपअधीक्षक किरण अशोक कांगे यांना रंगेहाथ पकडले. लाच स्वीकारण्याची रक्कम खासगी इसम देवेंद्र फुंडे (वय ४०, रा. शेवगाव) याच्यामार्फत स्वीकारल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्यालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे..Success Story: आश्रमशाळेतल्या पोराची गटविकास अधिकारी पदाला गवसणी; पोटासाठी पडेल ती कामे केली, वॉचमन ते गटविकास अधिकारी प्रवास प्रेरणादायक!.याप्रकरणी शेवगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक येथील पोलिस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस हवालदार संदीप हांडगे, पोलिस शिपाई सुरेश चव्हाण आदींच्या पथकाने केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक छाया देवरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.