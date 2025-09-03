अहिल्यानगर

Leopard Attack : कळस येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात एक जण ठार ग्रामस्थांची पिंजरे लावण्याची वनविभागाकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्तंड बुचुडे

पारनेर : कळस येथे मंगळवारी (ता. 2 ) रात्री साडेसात वाजणेच्या सुमारास बिबट्याच्या हल्ल्यात गणेश तुळशीराम गाडगे (वय 40) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गावापासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कळस ते सुतार वस्ती रस्त्यावर जवळ ही घटना घडली.

