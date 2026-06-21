अहिल्यानगर

Akole Leopard Attack: लेक किंचाळली अन् वडील धावले! बिबट्याच्या तावडीतून ४ वर्षीय अवनीची सुटका; अकोल्यातील थरारक घटना..

Brave father saves child from wild animal attack: बिबट्याच्या झडपेत सापडलेल्या अवनीला वडिलांनी जीवाची पर्वा न करता दिली सुटका; डोंगरगाव परिसरात भीतीचे सावट, वन विभागाचा सतर्कतेचा इशारा
Akole Shocker: Brave Father Rescues Injured Daughter from Leopard Attack

Akole Shocker: Brave Father Rescues Injured Daughter from Leopard Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमनेर: अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथे घरासमोरील अंगणात खेळत असलेल्या चार वर्षीय चिमुकलीवर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. २०) सायंकाळी घडली. या हल्ल्यात अवनी मनोज गुंजाळ (वय ४) ही गंभीर जखमी झाली असून तिच्या वडिलांनी प्रसंगावधान राखत आणि जीवाची पर्वा न करता बिबट्याच्या तावडीतून मुलीची सुटका केली.

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