Akole Leopard Attack: लेक किंचाळली अन् वडील धावले! बिबट्याच्या तावडीतून ४ वर्षीय अवनीची सुटका; अकोल्यातील थरारक घटना..

संगमनेर: अकोले तालुक्यातील डोंगरगाव येथे घरासमोरील अंगणात खेळत असलेल्या चार वर्षीय चिमुकलीवर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. २०) सायंकाळी घडली. या हल्ल्यात अवनी मनोज गुंजाळ (वय ४) ही गंभीर जखमी झाली असून तिच्या वडिलांनी प्रसंगावधान राखत आणि जीवाची पर्वा न करता बिबट्याच्या तावडीतून मुलीची सुटका केली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.वन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, डोंगरगाव येथील शेतकरी मनोज गुंजाळ यांच्या घरासमोर अवनी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास खेळत होती. त्याच वेळी घरालगतच्या गिनी गवतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक झडप घालत तिच्यावर हल्ला केला..बिबट्याच्या हल्ल्यात अवनीच्या मानेला आणि डोक्याला गंभीर जखमा झाल्या. मुलीच्या किंकाळ्या ऐकताच वडील मनोज गुंजाळ यांनी धाव घेतली आणि प्रसंगावधान दाखवत बिबट्याशी झुंज देत चिमुकलीची सुटका केली. त्यांच्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळला..घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी विशेषतः लहान मुलांना एकटे बाहेर न सोडण्याचे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या घटनेमुळे डोंगरगाव परिसरात खळबळ उडाली असून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. अवनीवर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.