Leopard Attack: दुचाकीवर बिबट्याची झेप, मायलेक रस्त्यावर कोसळले; ६५ वर्षीय आईच्या विळ्याच्या प्रतिकाराने जीव वाचला, आईचे धाडस अन्..

टाकळीभान: भामाठाण येथे सकाळी दुचाकीवर शेतात जात असलेल्या मायलेकरांवर बिबट्याने हल्ला केला. ही घटना भामाठाण-खानापूर रोड परिसरात घडली. ६५ वर्षीय आईने धारदार विळ्याने बिबट्याचा प्रतिकार केल्याने दोघांचाही जीव वाचला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.रावसाहेब हरिश्चंद्र वाघ (वय ३६) व ताराबाई हरिश्चंद्र वाघ (वय ६५) असे जखमींचे नाव आहे. रविवारी सकाळी ९ वाजेच्या सुमारास दोघेही दुचाकीवरुन भामाठाण-खानापूर रोडने आपल्या शेताकडे जात असताना उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने दुचाकीवर झेप घेतली. क्षणार्धात दुचाकीसह दोघे मायलेक रस्त्याच्या कडेला पडले. दरम्यान, ताराबाई बिबट्याच्या तावडीत सापडल्या..दोघांची झटापट सुरू झाली. या झटापटीत ताराबाई यांनी हातात असलेल्या धारदार विळ्याने बिबट्याचा प्रतिकार करण्यास सुरवात केली. आईचा प्रतिकार आणि आरडाओरडा करत मदतीस धावून आलेल्या मुलामुळे बिबट्याने धूम ठोकत पळ काढला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मात्र, यामधे बिबट्याने पंजाने ताराबाई यांच्या डोक्यावर, हातावर व कानावर गंभीर जखमा केल्या. दुचाकीवरून पडल्याने रावसाहेब वाघ किरकोळ जखमी झाले. जखमींना अहिल्यानगर येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.