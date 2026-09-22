अहिल्यानगर

Leopard Attack: दुचाकीवर बिबट्याची झेप, मायलेक रस्त्यावर कोसळले; ६५ वर्षीय आईच्या विळ्याच्या प्रतिकाराने जीव वाचला, आईचे धाडस अन्..

Brave Mother Fights Leopard With Sickle In Ahmednagar: भामाठाण-खानापूर रस्त्यावर उसाच्या शेतातून अचानक बिबट्याची झेप; दुचाकीवरील मायलेक रस्त्यावर फेकले गेले, आईच्या धाडसी प्रतिकाराने दोघांचे प्राण वाचले
Ahmednagar Leopard Attack 65 Year Old Mother Fights Leopard With Sickle To Save Herself And Her Son

Ahmednagar Leopard Attack 65 Year Old Mother Fights Leopard With Sickle To Save Herself And Her Son

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टाकळीभान: भामाठाण येथे सकाळी दुचाकीवर शेतात जात असलेल्या मायलेकरांवर बिबट्याने हल्ला केला. ही घटना भामाठाण-खानापूर रोड परिसरात घडली. ६५ वर्षीय आईने धारदार विळ्याने बिबट्याचा प्रतिकार केल्याने दोघांचाही जीव वाचला.

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