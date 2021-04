देवळाली प्रवरात बिबट्या जेरबंद

राहुरी (अहमदनगर) : देवळाली प्रवरा येथे मुसमाडेवस्तीवर वनखात्याने मागील आठवड्यात पिंजरा लावला होता. त्यात रविवारी पहाटे चार वाजता नर जातीचा दोन वर्षांचा बिबट्या अडकला. त्यास वन विभागाच्या डिग्रस येथील रोपवाटिकेत हलविण्यात आले आहे. ग्रामस्तरावरील 'दक्षता समित्या' कागदावरच



देवळाली प्रवरा भागात मागील अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर होता. त्याने परिसरातील शेळ्या व कुत्री ठार केली होती. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांत भीतीचे वातावरण होते. नागरिकांच्या मागणीवरून वन विभागाने मागील आठवड्यात डॉ. तनपुरे साखर कारखान्यासमोरून देवळाली प्रवराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील बाबासाहेब मुसमाडे (रा. देवळाली प्रवरा) यांच्या शेतात पिंजरा लावला होता. शनिवारी रात्री दहा वाजता अक्षय मुसमाडे यांनी बिबट्याची डरकाळी ऐकली होती. आज सकाळी बिबट्या पिंजऱ्यात अडकल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी ही माहिती वनविभागाला दिली. बिबट्याला पाहण्यासाठी परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. वन विभागाच्या पथकाने या बिबट्यास डिग्रस येथील रोपवाटिकेत हलविले आहे.

Web Title: A leopard has been caught at deolali pravara