Ahilyanagar Crime: मतिमंद मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीला ‘नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेप’; अहिल्यानगर न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

अहिल्यानगर: मतिमंद मुलीवर वारंवार अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपी साहेबराव लक्ष्मण शिंदे (वय ५०, रा. निपाणी जळगाव, ता. पाथर्डी) याला विशेष जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एच. शेख यांनी नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे, तसेच ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला असून, दंड न भरल्यास एक महिन्याची साधी कैद भोगण्याचे आदेश दिले आहेत. खटल्यात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता जी. के. मुसळे यांनी काम पाहिले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पीडित मुलगी ही दिव्यांग व भोळसर असल्याचा गैरफायदा घेऊन आरोपी शिंदे याने डिसेंबर २०२२ पूर्वीच्या चार महिन्यांच्या काळात तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केला. त्यामुळे पीडिता गरोदर राहिली. १६ डिसेंबर २०२२ रोजी पीडितेच्या आईने पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..पोलिस निरीक्षक प्रवीण पाटील यांनी संशयित २४ जणांचे आणि पीडितेच्या नातेवाईकांचे रक्ताचे नमुने गोळा केले. रासायनिक प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार, पीडित मुलीच्या अर्भकाचा डीएनए आणि मुख्य आरोपी शिंदे यांचा डीएनए तंतोतंत जुळला. या भक्कम वैज्ञानिक पुराव्याआधारे आरोपीला २७ डिसेंबर २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती..न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने एकूण १५ महत्त्वाचे साक्षीदार तपासले. यामध्ये पीडितेची आई, वैद्यकीय अधिकारी, तपासी अधिकारी यांची साक्ष आणि फॉरेन्सिक लॅबचा डीएनए अहवाल हा सर्वांत मुख्य आणि निर्णायक पुरावा ठरला. सरकारी वकिलांना या संपूर्ण प्रक्रियेत सहायक पोलिस निरीक्षक पाटील, सहायक फौजदार डी. जी. बेरड, पैरवी अधिकारी आर. डी. आडसूळ आदींनी मोलाचे सहकार्य केले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीला त्याच्या संपूर्ण उर्वरित आयुष्यासाठी म्हणजेच नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत तुरुंगातच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच दंडाची ५० हजार रुपयांची रक्कम पीडित मुलीला दिली जाणार असून, तिच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कायद्यानुसार जास्तीत जास्त शासकीय नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे विशेष निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.