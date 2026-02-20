Eye Surgery: संस्कृतीच्या आयुष्यात पुन्हा दृष्टीचा प्रकाश! लाखोंचा खर्च अन् गरिबीने वडील हतबल; प्रसाद तनपुरेंच्या पुढाकाराने घडलं दातृत्वाचे कार्य..

-विलास कुलकर्णी राहुरी : चौदा वर्षांची आठवीची मुलगी. एक वर्षांपूर्वी तिच्या दोन्ही डोळ्यांच्या ज्योती कोमेजल्या. फळ्यावरील अक्षरे दिसेनाशी झाली. तीन डॉक्टरांनी लाखोंचा खर्च सांगितला. गरिबीने वडील हतबल झाले. कायमच्या अंधत्वाची भीती उभी ठाकली. शाळेच्या संस्था प्रमुखांच्या नजरेत ही बाब आली. त्यांनी खर्च उचलला अन् शस्त्रक्रिया झाली. .मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...संस्कृती अर्जुन नालकर (वय १४, रा. चिंचविहिरे) असे मुलीचे नाव आहे. राहुरी शहरातील यश नेत्रालयात सोमवारी (ता. १६) रात्री एकाच वेळी तिच्या दोन्ही डोळ्यांची गुंतागुंतीची यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली. राहुरी फॅक्टरी येथे नूतन कन्या विद्यालयात आठवीच्या वर्गात ती शिक्षण घेते. वडील एका लाकडाच्या वखारीत मजुरी करतात. लहान बहीण जन्मतः अंध. ती श्रीरामपूर येथे अंधशाळेत शिक्षण घेत आहे. संस्कृतीला उच्च मधुमेहाच्या आजाराने ग्रासले. मधुमेहामुळे दोन्ही डोळ्यांना मोतिबिंदू आले. .एक वर्षांपूर्वी दृष्टी दोषाने शाळेत फळ्यावरील अक्षरे धूसर होऊन दिसेनाशी झाली. वडील अर्जुन नालकर यांनी तीन डॉक्टरांना दाखविले. त्यांनी लाखोंचा खर्च सांगितला. शस्त्रक्रियेशिवाय पर्याय नव्हता. मकरसंक्रांतीनंतर एक दिवस शाळेचे संस्था प्रमुख माजी खासदार प्रसाद तनपुरे शाळा भेटीला आले. त्याच दिवशी संस्कृतीचा वाढदिवस होता. तिने माजी खासदार तनपुरे यांना वाढदिवसानिमित्त आणलेले चॉकलेट दिले. तेव्हा तिचे बारीक झालेले डोळे पाहून तनपुरेंनी चौकशी केली. .शिक्षिका कविता जेजुरकर यांनी संस्कृतीच्या गुणवत्तेची, कौटुंबिक परिस्थितीची आणि शस्त्रक्रियाअभावी तिला कायमचे अंधत्व येणार असल्याची माहिती दिली. तनपुरेंनी तिच्या शस्त्रक्रियेची जबाबदारी घेतली. मंगळवारी (ता. १७) दोन्ही डोळ्यांच्या पट्ट्या काढण्यापूर्वी संस्कृतीने इच्छा व्यक्त केली. ज्यांच्यामुळे मला पुन्हा दृष्टी मिळाली. त्यांना पहिल्यांदा बघायचे आहे. डॉक्टरांनी तिची इच्छा पूर्ण केली. एकेका डोळ्यांवरील पट्ट्या हटल्या. किलकिले डोळे करून संस्कृतीने हळूहळू डोळे उघडले. समोर खुर्चीवर बसलेले माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांना पाहिल्यावर संस्कृतीचे डोळे आनंदाश्रूंनी भरले..संस्कृतीच्या पहिल्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्यावर तत्काळ दुसऱ्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. तिला उच्च मधुमेह असल्याने शस्त्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. दोन्ही डोळ्यांना एआय तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक मल्टी फोकल लेन्स बसविल्या. तिला चष्म्याची गरज राहिली नाही.- डॉ. सुवर्ण गोलेचा, नेत्रतज्ज्ञ, राहुरी.Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...एका वखारीत मजुरी काम करतो. एक मुलगी जन्मतः अंध आहे. दुसरी मुलगी संस्कृतीला दृष्टी दोष वाढला. तीन डॉक्टरांना दाखविले. त्यांनी दोन लाखांपर्यंत खर्च सांगितला. आमच्या आवाक्याबाहेर असल्याने हतबल झालो होतो. माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्यामुळे घरात आनंद परतला.- अर्जुन नालकर, चिंचविहिरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.