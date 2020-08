कोपरगावात लॉडकडाउन पडला अन कोरोना संसर्गाचे प्रमाण घटले

कोपरगाव : तालुक्‍यासह शहरात प्रशासनाने चार दिवस लॉकडाऊन जाहीर केल्याने, कोरोनाबाधितांची संख्या घटली आहे. शहरातील विविध भागात वैद्यकीय पथकांनी काल (ता.30) अखेर 20 हजार 262 नागरिकांचा सर्व्हे केला होता. आजअखेर शहरात 123 रुग्णांवर उपचार सुरू असून, बरे होण्याचे प्रमाण 83.62 टक्के असल्याची माहिती ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कृष्णा फुलसौंदर यांनी दिली. गेल्या आठवड्यात तालुक्‍यात रोज 50 ते 60 कोरोनाबाधित आढळत होते. त्यामुळे शहरात भितीचे वातावरण पसरले होते. शहरात खरेदी-विक्रीसाठी येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी होत होती. त्यामुळे प्रशासनाने चार दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यात शहरातील विविध 10 भागांमध्ये वैद्यकीय पथकाने घरोघर सर्व्हे केला. हेही वाचा - बूथ हॉस्पिटलमध्ये हजारो कोरोना रूग्ण का बरे झालेत माहितीय का कालपर्यंत 3404 कुटुंबांची व 20 हजार 262 नागरिकांचा सर्व्हे करण्यात आला. आतापर्यंत तालुक्‍यात कोरोनाबाधितांची संख्या 835 झाली असून, पैकी 715 रुग्ण बरे झाले आहेत. तसेच 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 1.98 टक्के आहे. आज दिवसभरात 37 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. 27 रॅपिड टेस्ट करण्यात आल्या, त्यात सात पॉझिटिव्ह आढळल्याचे डॉ. संतोष विधाते यांनी सांगितले. दरम्यान, शहरात लॉकडाऊनचा आज शेवटचा दिवस होता. लॉकडाऊनमुळे रुग्णसंख्या झपाट्याने घटल्याचे पुढे आले. त्यामुळे लॉकडाऊन संपला व आस्थापने, बाजारपेठ सुरू झाली, तरी नागरिकांनी कारणाशिवाय बाहेर पडू नये, असे आवाहन मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी केले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Loaddown in Kopargaon reduced the incidence of corona infection