Karjat Crime: सावकाराच्या जाचाला कंटाळून शेतकऱ्याने जीवन संपवले; कर्जत तालुक्यातील घटना, त्रास असाह्य अन् उचलले टाेकाचे पाऊल!

कर्जत : खासगी सावकाराच्या तगाद्यास कंटाळून घुमरी (ता. कर्जत) येथील शेतकऱ्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. चंद्रहास गेणबा पांडुळे (वय ५१), असे त्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे. याबाबत मिरजगाव पोलिस ठाण्यात अविनाश पांडुळे यांच्या फिर्यादीवरून प्रशांत दादासाहेब अनभुले याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...घुमरी (ता. कर्जत) येथील चंद्रहास पांडुळे याने शेती कामासाठी व दूध व्यवसायासाठी वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज घेतले होते. यातील काही बँकांचे कर्ज फेडले होते. याचवेळी गावातील प्रशांत अनभुले याच्याकडून १८ महिन्यांपूर्वी दीड लाखाची रक्कम घेतली होती. त्यातील अंदाजे दोन महिन्यांपूर्वी चंद्रहास याने अनभुले यास व्याजापोटी एक लाख ४५ हजार रोख स्वरूपात दिले असताना प्रशांत अनभुले व्याजापोटी वारंवार चंद्रहासला त्रास देत होता. ८ जानेवारी रोजी तो घरातील कोणालाही काहीही न सांगता कोठे तरी निघून गेला..त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता प्रशांत अनभुले आणि त्याच्या सोबत अनिल पंढरीनाथ अनभुले व पप्पू तनपुरे चारचाकी वाहनाने घरी आले. यावेळी प्रशांत याने फिर्यादीस घराचे बाहेर बोलवत चंद्रहास याने माझ्याकडून व्याजाने पैसे घेतले आहेत. त्याच्याकडून अजून दीड लाख येणे बाकी आहे. तो उरलेले व्याजाचे पैसे कधी देणार? त्याने आमचे पैसे परत दिले नाही, तर आम्ही त्यांना उचलून नेऊ शकतो, असे धमकावले. .यानंतर भाऊ चंद्रहास यास फोन लावला; परंतु तो बंद लागल्याने त्याच्या शोधासाठी नातेवाईकांकडे विचारपूस केल्यानंतर आष्टी पोलिस ठाण्यात तो हरवल्याची फिर्याद दाखल करण्यासाठी गेलो असता ९ जानेवारी दुपारी २ वाजता ऋषी थोरवे (घोगरगाव) यांनी चंद्रहास हा मांदळी गावच्या शिवारात वन विभागाचे हद्दीत गौरी शंकर महादेव मंदिराजवळ लिंबाच्या झाडास दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मिळून आला. चंद्रहासच्या आत्महत्येस खासगी सावकार प्रशांत अनभुले हा कारणीभूत असून, त्याच्या विरोधात मिरजगाव पोलिस ठाण्यात आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे..Success Story: दिवंगत वडिलांचे स्वप्न लेकीने जिद्दीने साकारले; अनिताची महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड, आईच्या डाेळ्यातून आश्रू! .या प्रकरणी पोलिस तपास करत असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. मिरजगाव परिसरात सावकारकी अथवा तत्सम प्रकार घडत असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधा.-विजय झंजड, सहायक पोलिस निरीक्षक, मिरजगाव.