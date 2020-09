बघा या वधू-वरांनी काय केलं, लग्नात घेतला आठवा फेरा; कारण समजलं तर तुम्हालाही वाटेल कौतुक

नगर : हल्ली पाण्यात लग्न, आकाशात लग्न असे विविध प्रकारची स्टंटबाजी केली जाते. मात्र, नगर जिल्ह्यातील पाच वधू-वरांनी वेगळ्याच पद्धतीने लग्न केलं. त्यांनी लग्न करताना सात नव्हे तर आठ फेरे घेतले. नेमके कोणत्या कारणासाठी त्यांनी असं केलं. याचं कारण समजलं तर तुम्हालाही त्यांचे कौतुक वाटेल. विवाह सोहळ्यात वधू-वरांनी "आठवा फेरा स्री-जन्माच्या स्वागताचा' घेतल्याची माहिती स्री-जन्माचे स्वागत करा चळवळीच्या प्रणेत्या डॉ. सुधा कांकरिया यांनी दिली. संगमनेर येथील दत्ता कासार, पारनेर येथील गोरखनाथ शिंदे व श्रीगोंदे येथील नवनाथ वाघमारे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविला. चित्त परिवारातील डॉ. पूजा आणि चव्हाण परिवारातील हिमांशू, तसेच रुकारी परिवारातील सचिन व कोटकर परिवारातील सोनाली यांचा विवाह संगमनेर येथे झाला. वाघमारे परिवारातील भारत व शिरवाळे कुटुंबातील नीता यांचा विवाह श्रीगोंदे येथे झाले. शिंदे परिवारातील अवधूत व जाधव परिवारातील मोनाली आणि शिंदे परिवारातील गायत्री, तसेच रणदिवे परिवारातील सूरज यांचा विवाह सुपे येथे झाला. या पाचही विवाह सोहळ्यात आठवा फेरा स्त्री-जन्माच्या स्वागताचा घेण्यात आला. बेटी बचाओ चळवळीच्या राष्ट्रीय प्रणेत्या डॉ. सुधा कांकरिया यांनी वऱ्हाडींना शुभेच्छा दिल्या. संपादन - अशोक निंबाळकर

