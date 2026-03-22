Ahilyanagar Gas Shortage: एक लाख ग्राहक गॅसच्या प्रतीक्षेत; अहिल्यानगर जिल्ह्यात दररोज २५ हजार सिलिंडरचे वाटप, हाॅटेल, रेस्टॉरंट उद्योगांना मर्यादा!

-गोरक्षनाथ बांदल अहिल्यानगर: इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धाच्या दुष्परिणामाची भीषणता दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत आहे; परंतु नागरिकांचा गॅसचा साठा करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे एक लाख ९ हजार ७६१ गॅस ग्राहक प्रतीक्षा यादीवर आहे..जिल्ह्यामध्ये भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आणि इंडियन आईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) या तीन प्रमुख कंपन्यांचे एकूण १०९ वितरक कार्यरत आहेत. या वितरकांकडे नोंदणीकृत १३ लाख ६० हजार ७७३ घरगुती ग्राहक आहेत. जिल्ह्यात दररोज सरासरी २५ हजार घरगुती सिलिंडरचे वितरण केले जाते. जिल्ह्यातील गॅसचा पुरवठा नियमित आहे. ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणावर गॅस बुकिंग करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादी वाढत चालली आहे. दररोज सुमारे २५ हजार गॅस सिलिंडरचे वाटप होत आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीवरील ग्राहकांना चार दिवसांमध्ये गॅस उपलब्ध होत आहे..व्यावसायिक सिलिंडर १९ किलोंचा असतो. व्यावसायिक वापरासाठी जिल्ह्यात दररोज २ हजार ५० सिलिंडरची मागणी असते. घरगुती गॅसला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित केला आहे. केंद्र सरकाराने हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि उद्योगांना एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याला मर्यादा घातली आहे..जिल्हा पुरवठा विभागाने गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन केली आहेत. हॉटेल, व्यावसायिक ठिकाणी घरगुती गॅसचा वापर केल्यास त्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जात आहेत. तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक यांचा समावेश असलेल्या पथकासमवेत पोलिस बंदोबस्त ही तैनात केलेला आहे..गॅस पुरवठा कंपनीकडून नियमितपणे गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला जात आहे. ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. घरगुती गॅसचा काळाबाजार करू नये. घरगुती गॅसचा व्यावसायिका कारणासाठी वापर करणे हा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा आहे.- हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहिल्यानगर.मार्च महिन्यात भीतीपोटी बुकिंग वाढल्यामुळे काही लोक संधी साधून घरगुती सिलिंडरचा दुरुपयोग करत आहेत, तसेच व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यात ३० ते ४० टक्के मर्यादेमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम छोट्या हॉटेल, चाय टपऱ्या व केटरिंग व्यवसायावर होत आहे. त्यामुळे हे व्यवसाय घरगुती गॅस सिलिंडर वापरण्यास भाग पडत आहेत.- नितीन सोळंके, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन..कंपनीनिहाय सिलिंडर साठाकंपनी गोडावून साठा प्रतीक्षा यादी वितरणबीपीसीएल २१, ८१५ ७५,५५३ १४, १००एचपीसीएल १४,१३३ २७,४६९ ८,९००आयओसीएल ४,५९१ ६७३९ १,८००एकूण ४०, ५३९ १,०९,७६१ २४, ८००कंपनीनिहाय वितरक ग्राहक संख्याबीपीसीएल ४२ ७,८७,४६९एचपीसीएल ३६ ४,७७,६३०आयओसीएल ३१ ९५,६७४.