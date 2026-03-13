Sangamner News: संगमनेरमध्ये गॅससाठी एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या रांगा; कमर्शियल सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेल व्यावसायिक संकटात!

संगमनेर: इराण-इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने शहरात नागरिकांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात घरगुती गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसतानाही नागरिक पुन्हा गॅस मिळेल की, नाही या चिंतेने गॅस एजन्सीबाहेर सिलिंडर भरण्यासाठी गर्दी करत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे..Phaltan News: पाइपमध्ये अडकून तिघांचा मृत्यू; फलटण तालुक्यातील पाेटपाटातील घटना, तिघेही ओरिसातील पाेल्ट्री कामगार, काय घडलं!.सकाळपासून अनेक नागरिक रिकामे गॅस सिलिंडर घेऊन एजन्सीसमोर हजर झाले असून, तासनतास उन्हात उभे राहून आपला नंबर लागण्याची वाट पाहत आहेत. गॅस टाकी मिळाली नाही, तर घरातील स्वयंपाक कसा होणार, अशी चिंता अनेक कुटुंबांना सतावत आहे. त्यामुळे शहरातील विविध गॅस एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या लांबच-लांब रांगा लागलेल्या पहावयास मिळत आहेत. इराण आणि इस्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होईल का, अशी भीती नागरिकांच्या मनात घर करू लागली आहे. अनेक जण गरजेपेक्षा लवकर गॅस सिलिंडर भरून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परिणामी शहरातील एजन्सींवर अचानक गर्दी वाढल्याचे दिसून येत आहे..दुसरीकडे, छोटे-मोठे हॉटेल व्यावसायिक मात्र मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. हॉटेलसाठी आवश्यक असलेली मोठी कमर्शियल गॅस टाकी सध्या सहज उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार अनेक हॉटेल चालकांकडून केली जात आहे. कमर्शियल सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे हॉटेलमधील स्वयंपाकाचे काम ठप्प होण्याची वेळ आली. घरगुती गॅस सिलिंडर वापरल्यास कारवाईची भीती आणि कमर्शियल गॅस मिळत नसल्याने स्वयंपाक कसा करायचा, असा प्रश्न हॉटेल व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला आहे. काही हॉटेल चालकांनी, तर गॅसचा वापर कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, अनेक ठिकाणी पर्याय म्हणून लाकूड आणि कोळशाच्या चुली पुन्हा पेटवल्या जात आहेत..ही परिस्थिती कायम राहिली, तर हॉटेल व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आधीच वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांसाठी ही परिस्थिती आणखी संकट निर्माण करणारी ठरत आहे. त्यामुळे ही युद्धजन्य परिस्थिती किती दिवस चालणार आणि गॅस पुरवठा पूर्ववत कधी होणार, असा सवाल नागरिक आणि व्यावसायिक दोघेही उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले. घरगुती गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, नियमितपणे गॅसचे टँकर एजन्सींना पुरवठा करत असल्याची माहिती देण्यात आली. भीतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..गॅसटंचाईमुळे आम्ही मोठ्या अडचणीत आलो आहोत. सध्या चुलीचे स्टॅण्ड तयार करून लाकूड आणि कोळसा वापरून त्यावर भाज्या तयार करत आहोत. जवळपास ८० टक्के जेवण चुलीवर बनवावे लागते. हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडले आहेत.-कैलास ढोले, संचालक, ग्रेप्स हॉटेल, संगमनेर.Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...घरगुती गॅस सिलिंडरचा अद्याप तुटवडा नाही. एचपी गॅस एजन्सीकडे दररोज दोन वाहने गॅस सिलिंडर घेऊन येत आहेत. मात्र, पुन्हा गॅस मिळेल की नाही, या भीतीमुळे नागरिक गर्दी करत आहेत. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, सर्वांना होम डिलिव्हरीद्वारे गॅस मिळणार आहे.-रसिक सातपुते, निरीक्षक पुरवठा विभाग, संगमनेर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.