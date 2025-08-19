अहिल्यानगर

धक्कादायक! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सोळाशे जनावरांना लम्पीची बाधा'; ४७ जनावरे दगावली, आकडेवाढीने चिंताही वाढली

Lumpy Skin Disease Outbreak in Ahilyanagar: राज्यात सर्वाधिक जनावरे अहिल्यानगर जिल्ह्यात आहेत. २०१९ गणनेनुसार १५ लाख जनावरे आहेत. लम्पीचा आजार जनावरांना होत असला तरी वाढत्या प्रभावामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटात खड्डा पडतो आहे. हा आजार दुधाळ जनावरांना बाधा करतो. दूध व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
Lumpy virus outbreak in Ahilyanagar: 47 cattle dead, 1,600 infected, veterinary teams on alert.”
Lumpy virus outbreak in Ahilyanagar: 47 cattle dead, 1,600 infected, veterinary teams on alert.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: जनावरांना होणाऱ्या ‘लम्पी स्कीन’च्या वाढत्या बाधेमुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. जिल्ह्यात आजवर तब्बल सोळाशेहून अधिक जनावरे बाधित झाली असून त्यातील १ हजार ४० बरी झाली आहेत. मात्र, ४७ जनावरे दगावली आहेत. आज ५२२ जनावरांवर उपचार सुरू आहेत. १७५ प्रतिबंधित केंद्रे जाहीर केली आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
death
animal
Virus
district
animal care
Cattle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com