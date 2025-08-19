धक्कादायक! 'अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सोळाशे जनावरांना लम्पीची बाधा'; ४७ जनावरे दगावली, आकडेवाढीने चिंताही वाढली

अहिल्यानगर: जनावरांना होणाऱ्या ‘लम्पी स्कीन’च्या वाढत्या बाधेमुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. जिल्ह्यात आजवर तब्बल सोळाशेहून अधिक जनावरे बाधित झाली असून त्यातील १ हजार ४० बरी झाली आहेत. मात्र, ४७ जनावरे दगावली आहेत. आज ५२२ जनावरांवर उपचार सुरू आहेत. १७५ प्रतिबंधित केंद्रे जाहीर केली आहेत. .MPSC Success Story: एमपीएससी परीक्षेत माेहिनी गाेळे-किर्दतची हॅट्रीक';वडिलांनी पिठाची गिरण चालवून स्वप्नांना दिलं बळ,यशाला घातली गवसणी.राज्यात सर्वाधिक जनावरे अहिल्यानगर जिल्ह्यात आहेत. २०१९ गणनेनुसार १५ लाख जनावरे आहेत. लम्पीचा आजार जनावरांना होत असला तरी वाढत्या प्रभावामुळे शेतकऱ्यांच्या पोटात खड्डा पडतो आहे. हा आजार दुधाळ जनावरांना बाधा करतो. दूध व्यवसायावर परिणाम होत आहे.सोळाशे जनावरे बाधित आहेत. सर्वाधिक प्रभाव राहाता, श्रीरामपूर, संगमनेर, नेवासे तालुक्यात आहे. बाधित क्षेत्राच्या पाच किलोमीटर अंतरावर नियंत्रित क्षेत्र केले आहे. शेतकऱ्यांनी जनावरांच्या गोठ्यात फवारणी करून घ्यावी. दवाखान्यात बाधित जनावरांना उपचार करून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी दशरथ दिघे यांनी केले आहे..लशीनंतरही लागणलम्पी आजाराने सर्वाधिक गायी त्रस्त आहेत. त्यानंतर वासरांना प्रादूर्भाव होतो आहे. बैल आणि म्हशींना फारशी बाधा नाही. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४७ जनावरे दगावली आहेत. मात्र, एकाही शेतकऱ्याला त्याचा मोबदला मिळालेला नाही. जिल्ह्यात तब्बल १४ लाख जनावरांना लस दिली आहे. तरीही जनावरे बाधित होत आहेत. ही लस शेळ्या-मेंढ्यांसाठी आहे. त्यामुळे तिचा जनावरांना फारसा लाभ होत नाही. लम्पीवरील लसीवर काम सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Success Story: 'सातारच्या सोहम घोलपला गुगलमध्ये ४० लाखांचे पॅकेज'; कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी, संभाषणात्मक एआय सल्लागारपदी निवड.तालुकानिहाय बाधित जनावरांची संख्याअहिल्यानगर.............८अकोले ..................९जामखेड .... .............४कर्जत ...... .............९कोपरगाव.. .............४०नेवासे ................... ७६पारनेर ....................५पाथर्डी ..................५राहाता ................१२९राहुरी ..... .............. ६६संगमनेर ..................९६शेवगाव .................३५श्रीगोंदे .................... ५श्रीरामपूर .................३५एकूण .................५२२.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.