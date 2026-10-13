Madhu Kambikar: जगाने गौरविले, सन्मानाची आस अपूर्णच! आपल्या कांबी गावासाठी मधू कांबीकरांचे भरीव योगदान

बोधेगाव (जि. अहिल्यानगर): ज्या गावाच्या मातीत बालपण गेले, ज्या महालक्ष्मी देवीच्या चरणी श्रद्धा जडली आणि ज्या गावाच्या नावाने आयुष्यभर ओळख जपली, त्या कांबीशी मधूताई कांबीकर यांचे नाते केवळ जन्मभूमीचे नव्हते, तर ते काळजाचे होते. प्रसिद्धीच्या झगमगाटातही गावाची ओढ कधी विसरल्या नाहीत. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्यांच्या कलाकर्तृत्वाइतकेच गावासाठी केलेले योगदान आज स्मरणात ठेवण्यासारखे आहे. बीड जिल्ह्यातील मालेगाव येथे जन्मलेल्या मधूताई पाचव्या वर्षी कांबी (ता. शेवगाव) येथे आल्या. तरुण पिढी वाचनाकडे वळावी, ज्ञानातून गावाचा विकास व्हावा, या हेतूने त्यांनी रामभाऊ पाटील यांच्या नावाने सार्वजनिक वाचनालय सुरू केले..पिंपरी राजा येथील विश्वासनंद महाराजांच्या समाधी मंदिराच्या बांधकामासाठी ‘अभंगाला भुलली लावणी’ कार्यक्रमातून मिळालेला निधी दिला. गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनसाठीही खर्च केला. त्यांच्यासाठी गावावरील प्रेम हे केवळ शब्दांत नव्हते, ते कृतीतून व्यक्त झाले होते. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...२०१६ मध्ये पक्षाघाताचा झटका आल्यानंतर त्यांचे कांबीला येणे बंद झाले. मधुताईंना आपल्या गावानेही कर्तृत्वाची दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गावात त्यांना अपेक्षित सन्मान मिळाला नसल्याची खंत त्यांच्या मनात राहिल्याचे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.