अहिल्यानगर

Madhu Kambikar: जगाने गौरविले, सन्मानाची आस अपूर्णच! आपल्या कांबी गावासाठी मधू कांबीकरांचे भरीव योगदान

Marathi Folk Artist Madhu Kambikar and Her Love for Kambi: जगाने गौरविले, गावातील सन्मानाची आस अपूर्ण; मधू कांबीकरांचे कांबीसाठी योगदान
Madhu Kambikar Marathi Folk Artist Remembered for Her Contribution to Kambi Village and Her Unfulfilled Desire for Recognition

Madhu Kambikar Marathi Folk Artist Remembered for Her Contribution to Kambi Village and Her Unfulfilled Desire for Recognition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बोधेगाव (जि. अहिल्यानगर): ज्या गावाच्या मातीत बालपण गेले, ज्या महालक्ष्मी देवीच्या चरणी श्रद्धा जडली आणि ज्या गावाच्या नावाने आयुष्यभर ओळख जपली, त्या कांबीशी मधूताई कांबीकर यांचे नाते केवळ जन्मभूमीचे नव्हते, तर ते काळजाचे होते. प्रसिद्धीच्या झगमगाटातही गावाची ओढ कधी विसरल्या नाहीत.

Loading content, please wait...
marathi
folk artist
Ahilyanagar
Marathi News Esakal
www.esakal.com