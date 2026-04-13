Bhaskargiri Maharaj’s Mother Passes Away: महंत भास्करगिरी महाराजांना मातृशोक; सरुबाई पेसोडे यांचे निधन, पुरोहितांच्या मंत्रघोषात अंत्यसंस्कार

Traditional Hindu last rites Rituals Maharashtra News: देवगड येथील गुरुदेव दत्त पिठाचे महंत भास्करगिरी महाराज यांना मातृशोक; ९९ वर्षीय सरुबाई पेसोडे यांचे अल्प आजाराने निधन, प्रवरा तीरावर पुरोहितांच्या मंत्रघोषात अंत्यसंस्कार
Last rites of Sarubai Pesode performed with Vedic chants and traditional rituals.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनई : देवगड येथील गुरुदेव दत्त पिठाचे महंत भास्करगिरी महाराज यांच्या मातोश्री सरुबाई ज्ञानदेव पेसोडे (वय ९९) यांच्या अल्प आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, मुलगी व नातवंडे असा परिवार आहे. बालब्रम्हचारी भास्करगिरी महाराज व पिंप्राळा येथील शेतकरी मधुकर पेसोडे यांच्या त्या मातोश्री होत.

