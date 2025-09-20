अहिल्यानगर

Ration Card Updates : आता घरबसल्या बदला शिधापत्रिकेतील नाव; स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानावर लागणार चार 'क्यूआरकोड'

Maharajaswa Abhiyan Phase Three : Focus on Transparency - महाराजस्व अभियानातून पारदर्शकता! घरबसल्या शिधापत्रिकेत बदलाची सुविधा
सकाळ डिजिटल टीम
अहिल्यानगर : महाराजस्व अभियानात (Maharajaswa Abhiyan) तिसऱ्या टप्प्यातील सेवा पंधरवड्यात पुरवठा विभागात पारदर्शकता आणली जाणार आहे. यामध्ये शिधापत्रिकेतील नाव वाढविणे, कमी करणे ही कामे घरबसल्या करता येणार आहेत, तसेच स्वस्त धान्य दुकानात हक्काचे धान्य मिळते का, रेशन दुकानदाराकडून सन्मानाची वागणूक मिळते का, ग्राहकाला आलेला अनुभव क्यूआर कोडच्या माध्यमातून शासनापर्यंत कळणार आहे. त्यासाठी सर्व रेशन (Ration Card Updates Online) दुकानात चार प्रकारचे क्यूआर कोड (QR Code) लावले जाणार आहेत.

