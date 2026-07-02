RTI Maharashtra: माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांनी अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची घेतली दखल, राळेगणसिद्धीत जल्लोष

-मार्तंड बुचुडे,पारनेर :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांची दखल घेत माहितीचा अधिकार कायद्याशी संबंधित १२ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाने लागू केलेल्या नव्या नियमावलीला राज्य सरकारने स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हजारे यांच्या मागण्यांची दखल घेतल्याने राळेगणसिद्धीत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाळे आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...राज्य सरकारने माहिती अधिकारी कायद्यात केलेल्या दुरुस्ती कायद्यास स्थगिती दिल्याने हजारे यांची उपोषणाची वेळ टाळली आहे. हजारे यांच्या वयाचा विचार करून राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे . तसेच मुख्यमंत्री व शासनाचे आभार व्यक्त केले.माहितीच्या अधिकार कायद्याशी संबंधित नव्या नियमावलीविरोधात हजारे यांनी पाच जुलैपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार केला होता. त्यांच्या प्रकृतीबाबत डॉक्टरांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेमुळे ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, शासनाने अण्णांच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत नियमावलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने गावात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..या निर्णयाचे स्वागत करत राळेगणसिद्धीतील ग्रामस्थांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. गावातील नागरिक, युवक, महिला आणि ज्येष्ठांनी हा निर्णय जनतेच्या एकजुटीचा व लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षाचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली.. "मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे अण्णांच्या आरोग्यावरील धोका टळला""अण्णा हजारे यांचे वय ९० वर्षे असल्यामुळे दीर्घकाळ उपोषण करणे त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकले असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळेवर अण्णांच्या मागण्यांची दखल घेत माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती दिल्याने त्यांना उपोषण करण्याची वेळ टळली. वैद्यकीय दृष्टिकोनातून हा अत्यंत दिलासादायक आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे..अण्णांचे आरोग्य सुरक्षित राहणे हेच आज सर्वांत महत्त्वाचे असून, शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे मोठा धोका टळला आहे. आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्यक्त करत अण्णांना उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा देतो."– डॉ. धनंजय पोटे, अण्णा हजारे यांचे डॉक्टर."हा सत्याचा आणि लोकशाहीचा विजय""अण्णांनी आयुष्यभर स्वतःसाठी काहीच मागितले नाही. त्यांनी नेहमी समाजहितासाठी संघर्ष केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णांच्या मागण्यांची दखल घेत नियमावलीला स्थगिती दिली, हा लोकशाहीचा विजय आहे. सरकारने जनभावनांचा आदर केल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो."– लाभेष औटी, माजी सरपंच."अण्णांचे आरोग्य सर्वांत महत्त्वाचे""अण्णांचे आरोग्य आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहे. माहितीच्या अधिकारासाठी त्यांनी आयुष्यभर लढा दिला. आता शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने त्यांना उपोषण करण्याची वेळ टळली, याचा आम्हाला सर्वाधिक आनंद आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो."– जयसिंग मापारी, सरपंच, राळेगणसिद्धी."लोकशाही मार्गावरील संघर्षाला यश""ग्रामस्थांनी शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडली. शासनानेही सकारात्मक निर्णय घेत जनभावनांचा आदर केला. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला असून, अण्णांचे आरोग्य सुरक्षित राहणार आहे, हीच आमच्यासाठी सर्वात मोठी समाधानाची बाब आहे."– सुरेश पठारे, उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते."मुख्यमंत्र्यांनी जनभावनांचा आदर केला""माहितीच्या अधिकारासाठी अण्णा हजारे यांनी आयुष्यभर निःस्वार्थपणे संघर्ष केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णांच्या मागण्यांची दखल घेत नियमावलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला, ही जनतेच्या आवाजाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा विजय आहे. अण्णांना उपोषण करण्याची वेळ टळल्याने राळेगणसिद्धीतील प्रत्येक ग्रामस्थाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संवेदनशील निर्णयाबद्दल आम्ही मुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाचे मनःपूर्वक आभार मानतो."– दादा पठारे, ग्रामस्थ व अण्णा हजारे यांचे सहकारी ."अण्णांच्या संघर्षाचा सन्मान""मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन नियमावलीला स्थगिती दिली, याबद्दल आम्ही शासनाचे स्वागत करतो. हा निर्णय केवळ अण्णांच्या संघर्षाचा सन्मान नसून माहितीच्या अधिकारावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या भावनांचा आदर करणारा आहे."–दत्ता आवारी, ग्रामस्थ राळेगणसिद्धीWoman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी.. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...राज्य शासनाच्या निर्णयानंतर राळेगणसिद्धीत आनंदोत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामस्थांनी फटाके फोडून, पेढे वाटून आणि एकमेकांचे अभिनंदन करून आनंद व्यक्त केला. माहितीच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच अण्णा हजारे यांना उपोषण करण्याची वेळ टळल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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