Balasaheb Thorat: अजितदादांच्या आकस्मिक निधनाने महाराष्ट्राची हानी: बाळासाहेब थोरात, बारामतीत पवार कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट!

संगमनेर: ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्व प्रश्नांची जाण असणारे महाराष्ट्राचे रोखठोक नेतृत्व म्हणून लोकप्रिय झालेले अजित पवार यांच्या अकस्मात निधनाने राज्याची कधीही न भरून निघणारी मोठी हानी झाली, अशी भावना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली. बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतींना सोमवारी (ता. २) अभिवादन केले. याप्रसंगी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी उपस्थित होते. त्यांनी पार्थ पवार, नूतन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांसह पवार कुटुंबीयांची भेट घेतली..थोरात म्हणाले, १९९० पासून अजित पवार हे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होते. ग्रामीण आणि शहरी प्रश्नांची जाण असलेला हा मोठा नेता होता. ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काम करताना त्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाला बळकटी दिली. आपल्या रोखठोक स्वभावांमधून राजकारणात आणि समाजकारणात मोठे स्थान निर्माण केले. प्रशासनावर पकड असलेले अजितदादा हे हजरजबाबी होते. अत्यंत रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अजितदादा आणि आपण मंत्रिमंडळात अनेक वर्षे काम केले. पटकन निर्णय घेऊन पाठपुरावा करण्याची त्यांची पद्धत लोकप्रिय होती. राजकारणात असूनही तोंडावर स्पष्ट बोलणारे दादा हे महाराष्ट्राचे लाडके होते. विविध खात्यांचे मंत्रीपद सांभाळताना त्यांनी त्या खात्याला अधिक गतिमानता दिली. कोरोना संकट काळात एकदिलाने आम्ही सर्वांनी काम केले. पक्ष वेगळे असले, तरी मनाने कायम आम्ही एकत्र राहिलो. अजितदादा आज नाहीत ही कल्पना होत नाही. त्यांचा अपघात हा सर्वांसाठी अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक होता. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने राज्याचा मोठा उमदा नेता गमावला असून, कधीही न भरून येणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.- बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री