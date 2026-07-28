Maharashtra Rain: भंडारदरा’नंतर निळवंडेही ओव्हर-फ्लो, उजणी १०० टक्के; नद्यांमध्ये विसर्ग वाढला

अकोले: भंडारदरा धरणानंतर आता निळवंडे धरणही पूर्ण क्षमतेने भरल्याने प्रवरा खोऱ्यात जलसमृद्धीचे चित्र निर्माण झाले आहे. धरणाच्या पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असल्याने रविवारी सायंकाळपासून निळवंडे धरणातून प्रवरा नदीपात्रात सुमारे ८ हजार ५०० क्यूसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.निळवंडे धरणाची एकूण साठवण क्षमता ८ हजार ३२० दशलक्ष घनफूट (एमसीएफटी) असून, सोमवारी सकाळी धरण ९५.३२ टक्के भरले होते. भंडारदरा धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात येत असल्याने दिवसभर निळवंडे धरणाच्या पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ झाली. परिणामी पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणाचे दरवाजे उघडून विसर्ग सुरू करण्यात आला. .गेल्या तीन दिवसांपासून भंडारदरा आणि निळवंडे या दोन्ही धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे निळवंडे धरणात अल्पावधीतच मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली. अवघ्या तीन दिवसांत धरणाच्या साठ्यात सुमारे ४ टीएमसी पाण्याची भर पडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रवरा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांनी सतर्क रहावे, नदीपात्रात जाणे टाळावे, तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .पाणी सांडव्यावरून सायंकाळी निळवंडे धरणातून ७ हजार ८०० क्यूसेक पाणी सांडव्यावरून, तर ७०० क्यूसेक पाणी वीजनिर्मितीसाठी सोडण्यात येत होते. अशा प्रकारे एकूण ८ हजार ५०० क्यूसेक पाणी प्रवरा नदीपात्रात वाहत होते. त्यावेळी धरणातील पाणीसाठा ७ हजार ७४५ दशलक्ष घनफूट (९३.१३ टक्के) इतका नोंदविण्यात आला..सिद्धटेक : पावसाळा सुरू झाल्यापासून शेतकरी ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, ते उजनी धरण आज शंभर टक्के भरले. पुणे जिल्ह्यातील अनेक धरणांमधून सध्या सुरू असलेल्या विसर्गामुळे आज सायंकाळी धरण १०० टक्के भरले. यामुळे परिसरातील भीमा नदीपात्रही तुडुंब झाले आहे. उजनी धरणाची पाणी साठवण क्षमता १२३ टीएमसी आहे. त्यातील उपयुक्त पाणीसाठा ५४ टीएमसी इतका असून, ६३ टीएमसी मृतसाठा आहे. पाणलोट क्षेत्रातील खडकवासलासह चासकमान, पवना, कासारसाई, मुळशी, भामा-आसखेड, आंद्रा, वडिवळे ही धरणेही भरली आहेत. त्यामुळे या धरणांमधून विसर्ग सुरू असून, दौंडमध्ये तो एकत्र ६६ हजार क्यूसेक नोंदला गेला आहे. धरण पूर्णपणे भरताच शेतकऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.एकाच महिन्यात मायनसउन्हाळ्यात ६ मे रोजी धरण मायनसमध्ये गेले होते. त्यानंतर उणे २८ टक्क्यांपर्यंत पोचलेल्या धरणात ५ जुलैपासून आजपर्यंत सतत विसर्ग सुरू राहिला होता. त्यामुळे आज धरण १०० टक्के भरले.हवामान अंदाजानुसार यावर्षीचे अल-निनोचे संकट ताज्या व मुबलक पाणीसाठ्यामुळे टळले आहे. ही शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पाण्याचे आगामी नियोजन १५ ऑक्टोबर रोजीच्या पाणीसाठ्यावरून केले जाईल. -सुचिता डुंबरे, कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.