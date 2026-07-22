अहिल्यानगर

Farmer Loan Waiver: दोन लाख शेतकरी पहिल्या यादीत; कर्जमुक्ती योजना; आधार प्रमाणीकरण, फार्मर आयडी अनिवार्य

Nearly Two Lakh Farmers Included in First List: शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांची यादी तयार झाली असून लाभासाठी
Farmer Loan Waiver: दोन लाख शेतकरी पहिल्या यादीत; कर्जमुक्ती योजना; आधार प्रमाणीकरण, फार्मर आयडी अनिवार्य
सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी बायोमेट्रिक (अंगठा) आधार प्रमाणीकरण करणे, तसेच ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून फार्मर आयडी तयार करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ९२ हजार २८२ खातेदारांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे.

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